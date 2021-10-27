昨天提示反弹的持续性比较差，今天市场就死给你看。





其实没什么超出预期的成分。还是老问题：宏观基本面压力。四季度的流动性压力。高位股的估值压力。整体市场成交量回落的压力。





就这几个老问题，没有一个是能够快速要命的，但每一个都切实的压制住市场活性的上限。人气不断下行体现在盘面上，一个就是个股层面的跌多涨少，今天指数下跌只有1%，但是个股上只有900家上涨，3/4的个股都在跌。少量活跃资金抱团的局面再一次形成了，这是典型的弱势特征。





另一个就是新股破发。





A股市场在2010年之前极少出现上市首日即破发的情况，投资者总能通过“打新”方式获得超额收益。自2010年至今，上市破发的股票共计150家，主要集中在2010-2012年3个年份。2010年首日破发共计26家，其中5月份破发9家。2011年首日破发77家，其中1月、4月、5月分别首日破发16家、16家、12家。2012年破发41家，其中6月份破发12家。此后2013年9月、2015年12月、2019年1月和2019年12月分别有1家公司上市首日破发。





今年10月，A股在时隔将近两年后再次出现上市首日破发现象。10月22日上市的中自科技开盘首日即跌6.87%，10月25日上市的可孚医疗首日跌4.43%，10月26日，中科微至上市首日跌12.63%，体现了市场成交活跃度下降的前兆。





尤其我们以3只破发个股（中科微至、可孚医疗、中自科技）以及2010年以来上市首日跌幅最大的前10只个股（加加食品、庞大集团、利君股份、天瑞仪器、裕兴股份、金明精机、雷柏科技、银邦股份、风范股份、迪威讯），统计其发行市盈率及所属行业同期整体市盈率。对比结果显示，平均低于行业市盈率4%，或说明定价情况并不是造成个股破发的原因。





只能说，整体人气的低迷已经是一个公开的问题了。





短期反弹是源于短期人民币升值以及中美缓和带来的外资流入提速。但这种速度是不可持续的。今天看，资金已经转为流出。与之对应，公募在8月份创下66.96%的仓位高位之后，持仓也在持续的回落。截至10月末，最低仓位为62.11%。





其实市场低迷是大家都能看得到的，我们反复提示四季度没有大行情，一定是震荡为主，但目前最需要提示的，是对于高热品种，一定要谨慎。尤其像储能、新能源这种，明显进入狂欢节奏。但这种高位品种，空间不大，维持高位震荡尚可，继续拔高的难度太大。仅依赖这些品种也没法支撑指数层面的上涨空间。因此，整个A股的调仓会是一个必然的过程。





希望大家还是先于市场，把握住这种风格转换的机会。