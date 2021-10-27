昨天提示反弹的持续性比较差，今天市场就死给你看。





其实没什么超出预期的成分。还是老问题：





宏观基本面压力。四季度的流动性压力。高位股的估值压力。整体市场成交量回落的压力。





这四点在过去两周的震荡腾挪中，就没有真正被解决。所以反弹逼近前期高位的压力之后，走出一波调整是再正常不过的。对于目前的行情，我们也说过，最怕的不是调整，怕得是拉高诱多之后再砸坑。





市场敢在这位置砸坑，至少说明了资金还比较厚道，





我们昨天分析了反弹原因：短期人民币升值以及中美缓和带来的外资流入提速。但这种速度是不可持续的。





今晨看，北上资金已经转为流出





A股北向资金流入趋缓，三大指数如期调整，整体而言对于四季度的交易策略为防守，所以建议投资转向低估值蓝筹消费、金融等品种，逐步退出成长，这是操作主线，目前而言中证500为主成长股的反弹，更类似反抽，结构性行情有但已难形成趋势性行情机会。





尤其像储能、新能源这种，明显进入狂欢节奏。但这种高位品种，空间不大，维持高位震荡尚可，继续拔高的难度太大。仅依赖这些品种也没法支撑指数层面的上涨空间。因此，整个A股的调仓会是一个必然的过程。





希望大家还是先于市场，把握住这种风格转换的机会。