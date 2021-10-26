指数震荡横盘，沪指成交量没有变化，创业板在高位高开低走的同时成交量反而再放大。叠加这几天市场反弹的节奏，可见分歧还是比较大。





从技术上看，沪指始终没有真正脱离3620的前高压力，一直在上有压力下有支撑的窄幅空间内做反复腾挪。与之相比，创业板本轮调整更早，因此反弹更加干脆，但再一次逼近了3400点的高位颈线压力之后，明显感觉刀内部筹码的分歧在加大。





这背后，整体来说还是凸显市场本身的人气并没有大幅度的回复。





个股上，跌多涨少仍然是常态，板块上一日游继续成为标配，存量的局部高热没有改变整体情绪下台阶的节奏。





从本轮反弹的根源上看，北上资金返场是一个重要的推手。





10月18日以来，市场基本上是持续流入，形成一个小高峰，其中上周四和周五更是连续两个交易日净流入超百亿，自陆股通开通以来，仅有2020年7月2-3号出现过连续两天净流入规模破百亿





而近期北上资金大幅净流入，主要归于人民币升值以及中美关系缓和的背景下带动的全球风险偏好的回升。但外资回流主导的反弹需要注意两个问题。





第一是所选品种在逐步剥离高热赛道的影响。尤其资源股在整体流入的背景下实际上是在被抛售。这里面就是我们之前讲的问题，上游资源确实是三季报高增长的方向。但这个增速已经充分反应到了股价的涨幅上了。尤其要对比目前市场缩量的格局，和宏观经济面临的压力，以及四季度不太乐观的流动性局面。这些外部因素，都会降低市场对于热门品种的持续性预期。因此北上资金快速流入的过程中，反而带来了更大的分歧。





第二，人民币升值空间有限，一方面出口压力不允许人民币大幅度升值，另一方面一旦美联储11月Taper启动，流动性边际收紧带给美元较大的上行动力。这个基础上后续北上资金流入速度或边际放缓。同时近期外资大规模流入中，交易型外资的流入占比过半，后续大概率难以持续。





这两点其实很好的解释了为什么反弹在技术上明显的压力位出现了戛然而止。





对于市场来说，其实目前还是热门板块的交替上涨或者高位震荡，资金虽然有分歧，但基本上还是高热赛道的内部腾挪。但以中期的角度来看，这样的走势没有办法支撑市场的大幅度上行。其实高热赛道所面临的问题和资源股是一样的





所以真正能够带动指数上行的，是目前低位品种的启动，这个过程中，首先要警惕的是热门赛道的高位诱多。但剩下的过程，其实就需要等待了。



