指数震荡横盘，成交量反而再放大。叠加这几天市场反弹的节奏，可见分歧还是比较大。





A股没有摆脱跌多涨少的个股状态，人气上继续是弱势震荡的态势。所以对于市场方向没有什么担忧，但是节奏上一定要把握好，基本上热点轮动，中的操作就是把握好大方向，而一定要避免追高追热，不然很可能就成了反复坐电梯的牺牲品。





三季报进入尾声了，其实市场对于三季报高增长的预期很早之前就很明确。基本上就是上游资源、锂电池、半导体这几个热门赛道。





但是要注意一下目前这些一致性预期极强的板块开始出现很强的分化了。





美股特斯拉昨天暴涨12%，突破万亿美元，中概股小鹏汽车也大涨11%。但是今天国内的新能源车基本上就是冲高回落。原因很简单，之前涨幅过大了。我们一直在提示大家一定要注意预期拐点对于股价的影响。三季报很多板块确实会呈现极强的增速。但是要考虑这个增速是否已经充分反应到了股价的涨幅上。





如果是，那么利好兑现后是否就会在最喧嚣的时刻骤然降温。尤其要对比目前市场缩量的格局，和宏观经济面临的压力，以及四季度不太乐观的流动性局面。这些外部因素，都会降低市场对于热门品种的持续性预期。





反之，一些目前看上去仍然低迷的行业，实际上已经悄然进入拐点。在针对基本面的选股逻辑中，这些才是现阶段大家真正应该注意的品种。





总的来说，当前市场仍保持结构性行情，近期政策面的变化较为积极，大宗商品价格持续上涨压力有所缓解，对中下游产业带来一定的利好；流动性继续保持相对宽松状态，央行7天逆回购操作投放3200亿元；经济下行压力增大，政策边际变化预期增强，四季度为政策变化的重要窗口期。人民币升值带动北向资金大幅流入，市场量能重回万亿，活跃度有所恢复。





我们认为短期来看不必过度悲观，虽然偏成长风格有所下降，但前期预期相对低迷的低估值蓝筹有望接力，整体将继续保持震荡格局。