市场重回3600，创业板大涨1.6%，量能却萎缩了，这就很尴尬了。两市2500家公司上涨，接近2000家下跌，仍然是极端的局部行情，目前的宏观背景，以及流动性，看来很难支持一场普涨的出现了。





板块方面，券商午后拉升成为稳定指数的关键因素。我们近期多次提示过关注金融股的拐点机会。市场的选择很好的给予了策略回应。对于目前的市场而言，我们还是维持观点，三季报的披露接近尾声，很多人仍然在关注高增长品种，但是需要指出，业绩确定性较强板块的估值已处于较高位置，市场真正对于三季报高增长的炒作，很可能随着三季报的落地进入尾声，尤其大家要注意到，目前整体成交量的低迷，对于这种情绪持续性的局限。





从短期市场的热点切换来看，当前局部赚钱效应主要还是来自于高低切换所带来的反弹过程，而非基本面改善所带来的反转，因此对于高位的热门赛道，还是要切忌盲目追涨。





能够凸显人气的一个比较典型的例子就是新股破发的出现。上周五中自科技收跌-6.9%，今天可孚医疗收跌4.4%，凯尔达开盘也破发...虽然最终拉回来了但牛市出现新股破发本身就是非常极端的情况了。大家还是要注意控制风险。





领跌方面，因为周末的房产税超预期的推进，导致今天地产、建材相关的一众品种领跌。也成为了拖累市场的关键因素。





其实相比于市场的悲观情绪，我们反而认为，房地产税试点获得5年授权这一决定的落地意味着短期利空出尽，后续或将有更多放松政策出台加以对冲。





毕竟房产税的首要目的是促进财富再分配实现共同富裕，但前提是保持地产市场的平稳健康发展。而国内商品房销售同比速自2021年7月份以来已经连续三个月为负。9月份以来，伴随着恒大事件爆发，多家房企美元债违约，民营房企发展信心明显受到影响，二批次土拍央企和地方国企托底现象明显。





房地产税对居民购房意愿打击较大，或影响销售继续下行，并进一步影响房企拿地意愿，三批次土拍或将继续下行，地方政府的财政压力会进一步加大。因此，客观预计本次试点房地产税的城市数量很可能仅限于部分房价涨幅较大的热点城市，比如上海、深圳、杭州、广州等，整体数量或不超过10个。此外，预计后续会有更多针对一手房销售的宽松政策出台来对冲房地产税的不利影响。





所以当前市场。我们认为不存在无法容忍的核心利空。但基本面的压力却又在限制市场的反弹高度。因此还是继续看在上有压力下有支撑的区间进行反复的震荡





而这种市场节奏中，我们近期一直在提示大家，沿着困境反转的思路去思考市场的情形，对三季报机会进行挖掘，可对三季报业绩继续回落，但其基本面有望边际改善的板块进行布局。





我们继续关注必选消费和金融在接下来的机会。