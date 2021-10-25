上周市场赚钱效应在相对低位板块的反弹过程中逐渐回暖，市场情绪尽管仍然低迷，但已经形成明显的企稳。





短期需注意当前局部赚钱效应主要还是来自于高低切换所带来的反弹过程，而非基本面改善所带来的反转，因此对于高位的热门赛道，还是要切忌盲目追涨。





本周将步入季报披露高峰期，考虑到业绩确定性较强板块的估值已处于较高位置，市场真正对于三季报高增长的炒作，很可能随着三季报的落地进入尾声，尤其大家要注意到，目前整体成交量的低迷，对于这种情绪持续性的局限。





与高热品种相比，我们近期一直在提示大家，沿着困境反转的思路去思考市场的情形，对三季报机会进行挖掘，可对三季报业绩继续回落，但其基本面有望边际改善的板块进行布局。





这里面重点关注必选消费和金融。





早盘来看，市场延续反弹节奏。成交量温和放大，但意义不大。当前的成交已经确定是下台阶，除非后续能够形成持续放量，否则人气的低迷会是一个中期存在的事实。与低迷的震荡拉锯相比，更应该注意短期放量诱多的可能。





对于板块而言，因为周末房产税超预期的推进，导致今天地产、物业相关的一众品种领跌。也成为了拖累市场的关键因素。





其实相比于市场的悲观情绪，我们反而认为，房地产税试点获得5年授权这一决定的落地意味着短期利空出尽，后续或将有更多放松政策出台加以对冲。





毕竟房产税的首要目的是促进财富再分配实现共同富裕，但前提是保持地产市场的平稳健康发展。而国内商品房销售同比速自2021年7月份以来已经连续三个月为负。9月份以来，伴随着恒大事件爆发，多家房企美元债违约，民营房企发展信心明显受到影响，二批次土拍央企和地方国企托底现象明显。





房地产税对居民购房意愿打击较大，或影响销售继续下行，并进一步影响房企拿地意愿，三批次土拍或将继续下行，地方政府的财政压力会进一步加大。因此，客观预计本次试点房地产税的城市数量很可能仅限于部分房价涨幅较大的热点城市，比如上海、深圳、杭州、广州等，整体数量或不超过10个。此外，预计后续会有更多针对一手房销售的宽松政策出台来对冲房地产税的不利影响。





总的来说，还是继续看震荡，个股做好拐点品种的低位布局。