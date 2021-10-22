今天科创板上了一个中自科技，这票创了注册制新股发行以来的首次丢人记录：上市首日开盘就破发，全天没有翻红。（发行价70.9元，今日上市最高价70.5元。）





也就是说，打新中签的人今日全部亏损。





上一次，这么丢人的记录，是建龙微纳，但是至少人家开盘是高开1个多点，然后被砸破发的。





中自科技的破发有他自身的问题，公司在上市前发公告，预计三季报归属于母公司股东的净利润为4500万元-5400万元，与上年同期相比下降70.40%-75.33%。属于是出师未捷就变脸了。但另一方面，必须要承认，破发的另一个层面，也显示了市场本身的低迷。





缩量反弹，跌多涨少，热点一日游。这三个问题仍然没有被改变。





尤其成交的下台阶太明显。这一波小的反弹基本上没有放量，每日成交将将维持万亿以上，但市场若想在当前位置有效突破向上，形成趋势性行情，需要两市成交金额有效至1.2万亿之上，目前以1万亿水平大概率出现假突破这类特征，这一点要特别留意，尤其最近几个交易日，前高已经开始显露极强的压力，如果市场选择在当前点位洗盘，很大概率会以假突破作为手法。





尤其对于当下流动性是支撑行情运行的核心变量，预期未来流动性在11月份政府专项券发行提速、税收缴款以及11、12月份巨量MLF到期的背景下，值得投资者去注意，年末宏观流动性并不会像预期中的那么宽适。





同时，我们认为，目前美国就业状况已满足Taper的条件，11月4日的FOMC会议上大概率会宣布Taper，因此宏观流动性环境大概率也不存在有较为宽适条件。





流动性收缩的预期以及目前国内滞涨的风险是压制行情的重要因素。





在这种背景下，我们继续维持之前的观点，以宁指数为代表的高位股大家一定要警惕。今天盘后传出来消息，据媒体报道，苹果与宁德时代和比亚迪有关其计划中的电动汽车电池供应的谈判基本上陷入僵局，宁德时代和比亚迪拒绝为苹果在美国建立独立的团队或建厂，苹果一直在考虑日本电池制造商，苹果公司已经确定松下公司是其电池潜在替代供应商。但宁德时代对“相关信息”进行了否认。若此事最终有定论，松下可能成为最大的受益者。





宁德的这个消息不论真假，其实暴露了高热赛道的一个问题——基本上都不存在不可替代的问题。锂电池的大爆发，本质上是疫情导致的海外减产，叠加新能源带动的需求暴增。但与之应对的，大量企业也在增加产能投放。我们在今年二季度的时候就说过，未来新能源也好半导体也好，会遵从木桶效应，最大的短板决定了整个行业的产能瓶颈。





但另一方面换句话说，如果你处于过剩的某个细分中，仍然会眼瞅着行业的热度高涨，但赔掉底裤。这就好比前几年半导体行业的封测一样。整个行业都是顺风顺水，但封测就是严重过剩。





未来，高热赛道会出现一批让投资者巨亏的公司。





而与之相比，拐点属性，防守优势和低估位置，是目前市场风格转换的重要推手。我们继续强调金融和茅指数为代表的消费白马。