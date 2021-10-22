缩量反弹，跌多涨少，热点一日游。这三个问题仍然没有被改变。





早盘两市分化，沪指早盘弱势震荡临近午盘翻红，创业板指震荡冲高稍显强势；截至午间收盘，上证指数涨0.09%，深证成指涨0.79%，创业板指涨0.83%；





盘面上，光伏建筑冲高回落，半导体芯片、光刻胶、元宇宙等板块持续拉升涨幅居前；磷化工、房地产、家电股等板块表现活跃；昨日涨幅居前的煤炭股今日回调下挫，油气股、钢铁股等周期股跌幅居前；绿电、电力、风电、天然气、工业母机等板块持续低迷，稀土永磁、港口航运等板块延续颓势。两市半天成交6357亿，外资净买入80.97亿。





成交量估计仍然能将将维持万亿以上，但市场若想在当前位置有效突破向上，形成趋势性行情，需要两市成交金额有效至1.2万亿之上，目前以1万亿水平大概率出现假突破这类特征，这一点要特别留意，尤其最近几个交易日，前高已经开始显露极强的压力，如果市场选择在当前点位洗盘，很大概率会以假突破作为手法。





尤其对于当下流动性是支撑行情运行的核心变量，预期未来流动性在11月份政府专项券发行提速、税收缴款以及11、12月份巨量MLF到期的背景下，值得投资者去注意，年末宏观流动性并不会像预期中的那么宽适。





同时，我们认为，目前美国就业状况已满足Taper的条件，11月4日的FOMC会议上大概率会宣布Taper，因此宏观流动性环境大概率也不存在有较为宽适条件。





流动性收缩的预期以及目前国内滞涨的风险是压制行情的重要因素。





在这种背景下，我们继续维持之前的观点，大家要逐步退出宁指数的相关标的，关注茅指数的相关品种了，拐点属性，防守优势和低估位置，是目前市场风格转换的重要推手。



