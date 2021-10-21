市场延续近几天的反弹惯性。但注意三点。





第一，成交量还在继续走弱。60分钟级别的成交并没有在近几天的市场反弹中得到回升，仅仅是止住了进一步萎缩的态势。不少人关注到成交回归万亿级别，其实相比于反弹的形态而言，这种成交的回暖意义不大。





市场已经无可争议的进入到成交萎缩的节段了，这代表着人气的下降。而人气下降代表的，就是对于高位品种风险的容忍度，以及一旦发生回调，可能形成的踩踏风险的提升。





第二需要注意，市场最近几天是典型的赚指数不赚钱，指数温和反弹，但是个股层面上涨的家数永远小于下跌家数。整个市场的情绪很差。这个和成交量展现出的特征是一致的。





尤其如果大家注意到近期热门股仍然保持了极端的暴涨暴跌高速轮动，那么也就证明了目前仍然在做多市场的资金成分是比较奇怪的。





第三，沪指今天的高点磨刀3611，是前期两次上攻的高位压力。很快受挫回落。创业板也基本上是在3288和3312点区间的高位压力带受阻。前期市场的高位出现了显著的压力特征。





这三点都是人气的真实写照。简单来说，市场涨的并不开心。





我们还是那两个观点





第一，市场的问题核心是宏观经济基本面的问题。在整个经济承压的背景下，A股不可能独善其身。因此四季度大概率要以震荡为主基调。





第二，三季报预期的炒作仍然集中在资源和高热赛道，但利好兑现是利空，热门品种已经开始摸到拐点的大门了。





第三，当前位置要考虑的是性价比和防守属性。这两点而言，我们反复提示消费+金融的组合，今天保险大幅度拉升是最好的对我们观点的印证。继续看多。上述品种的机会。