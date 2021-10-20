午后有两个消息挺值得关注。





一个是刘鹤副总理对于房地产的表态：房地产合理的资金需求正在得到满足 健康发展的整体态势不会改变。另一个是对能源的：【刘鹤：保障能源电力行业合理融资需求】





这其实能够看到，国家层面对于目前实体所面临的最大风险是有明确的感知的。想想十年前，当时不少人因为雾霾鼓吹过能源企业私有化。放在今天看，在对比去年北美因为寒流和暴涨的电价。只能说，感谢同行对比的好。





周三市场全天窄幅震荡，很多人看成交量有所恢复，但实际上这是构建在整体重心上移的基础上。中期看，市场的缩量并没有被真正扭转。





所以人气上的低迷是大家必须注意的问题。成交的下滑就会带来情绪的极端化。最典型的就是今天的煤炭股调整。





受利空消息影响，中煤能源、兰花科创、山西焦化、兖州煤业、潞安环能、开滦股份跌停，平煤股份、盘江股份、华阳股份等逼近跌停。近日煤炭价格非理性上涨，昨晚发改委连发三篇文章，强调将充分运用一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间，还推出八大举措促进煤电油气运重点企业保供稳价。最后发改委还强调要严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。期货市场多个煤炭品种跌停。





从煤炭的走势其实能看出，国家动员能力对于部分恶炒概念的影响之大。今天午后不少煤炭股还在低位放量，有资金在抄底，但到收盘，大部分被按回去了。





这就是低人气阶段市场必须要注意的问题。所有的反抽和抄底所承担的风险都更加巨大。尽管煤炭的调整是因为政策压力导致的突发因素。但实际上这种调整的情况是与高位的品种面临的情况是一致的，只不过是市场自发的发掘过热，还是看得见的手一步到位的政策引导，只有这些区别而已。





实际上目前行业对于煤炭的普遍观点，仍然是紧平衡，存在缺口，这个缺口可能会持续到农历新年才能缓解。所以我想说的是——所有的炒作本质上都是存在基础的，但这恰恰说明，面临高位过热的时候，所有的所谓热门品种所面对的环境又都是一致的。





因此，这个位置我们不建议继续追高热门赛道。我们在上半年反复提示了新能源、半导体等科技品种的机会。那个时候是最佳的进场点。但眼下，对于一直在犹豫徘徊的投资者来说，继续追高的性价比太低了。我还是建议仓位较轻的大家关注低位品种的机会，关注消费、金融这类目前冷门品种的拐点。





昨晚美股大涨，今天港股大涨，但大A还在缠绵。煤炭的崩塌不是单一事件，可能会进一步降低整个市场的短期风险偏好。尽管从趋势上说，我们不认为指数层面存在大幅度调整的基础。但对于高位股而言，以指数判断调整空间显然是没有参考价值的。





市场的风格转换，很可能就在最热烈的欢呼声中悄然降临，而消费股启动的征兆，极有可能就是宁指数的崩塌。



