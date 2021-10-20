早盘两市探底回升，沪指早间水下震荡，临近午间收盘拉升翻红；创业板指小幅冲高后回落翻绿，随后有所回升；截至午间收盘，上证指数涨0.03%，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.48%；





盘面上，昨日大涨的猪肉、养殖业迎来回调，资金再度回流电力、风电板块，板块内多股涨停，受消息影响，数字货币板块走强，国产软件大数据板块冲高回落





受利空消息影响，中煤能源、兰花科创、山西焦化、兖州煤业、潞安环能、开滦股份跌停，平煤股份、盘江股份、华阳股份等逼近跌停。近日煤炭价格非理性上涨，昨晚发改委连发三篇文章，强调将充分运用一切必要手段，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，促进煤炭价格回归合理区间，还推出八大举措促进煤电油气运重点企业保供稳价。最后发改委还强调要严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。期货市场多个煤炭品种跌停。





从煤炭的走势其实能看出，国家动员能力对于部分恶炒概念的影响之大。今天不少煤炭股还在低位放量，有资金在抄底，但这种形态是绝不建议参与的。实际上从煤炭板块说开去，很多高位的品种面临的情况是一致的，只不过是市场自发的发掘过热，还是看得见的手一步到位的政策引导，只有这些区别而已。





实际上目前行业对于煤炭的普遍观点，仍然是紧平衡，存在缺口，这个缺口可能会持续到农历新年才能缓解。所以我想说的是——所有的炒作本质上都是存在基础的，但这恰恰说明，面临高位过热的时候，所有的所谓热门品种所面对的环境又都是一致的。





因此，这个位置我们不建议继续追高热门赛道。我们在上半年反复提示了新能源、半导体等科技品种的机会。那个时候是最佳的进场点。但眼下，对于一直在犹豫徘徊的投资者来说，继续追高的性价比太低了。我还是建议仓位较轻的大家关注低位品种的机会，关注消费、金融这类目前冷门品种的拐点。





市场的风格转换，很可能就在最热烈的欢呼声中悄然降临，而消费股启动的征兆，极有可能就是宁指数的崩塌。