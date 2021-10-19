市场继续再支撑位上方震荡寻求新方向。





对于行情我们说过很多次：最大的问题是宏观经济层面的压力。A股本身没有特别突出的问题，但同样的，在宏观经济取得突破前，不太可能出现单边的大幅波动。





对于目前的宏观经济，最大的压力就是滞涨的风险。





实际上，我们复盘A股历史上“滞胀”或“类滞涨”时期指数与各个板块的表现，通过寻找其中的共性和个性，为预判当下市场的演绎，带来一定的启示。





2005年以来大致经历了四次“滞胀”或“类滞涨”时期，分别约持续了16个月、14个月、14个月、8个月，其中阶段一和阶段二是典型的“滞涨”，阶段三和阶段四是“类滞涨”。从市场表现来看，阶段一万得全A指数大幅回调，阶段二也有一定回落，阶段三和阶段四为震荡行情，总体来看估值明显承压。





今年的经济形势与2016.12-2018.01的情况有较大相似性，且演绎更加充分。均是PPI受供需驱动上行，今年PPI上行还叠加了去年全球QE的外溢效应，对上游的业绩提振可能更加明显；消费端同样是猪周期下行，粮价较低，另外今年还叠加了后疫情时期消费仍未完全恢复的影响，价格传导效应也不明显。





但今年的A股和阶段三2016.12-2018.01的市场又有较大的不同，最主要体现在市场风格不同。阶段三是大市值和“茅指数”占优，即以蓝筹白马股为代表的核心资产为主流，今年则是小市值和“宁组合”占优。





这种区别的出现，我们认为都是市场在类滞涨周期下，在寻找代表未来增长新方向的发力点。16~18典型的是在上一场技术革命的尾声，权重寻求的估值修复。而眼下，权重在高位盘整，则市场在寻找更能够代表未来增速的方向进行兑现。





实际上，我们周末的文章里面也在讲，三季报中，市场对于上游以及宁德时代代表的新赛道的业绩增速是预期最好的。但这里面我们要重点提示一个问题——预期是否已经充分体现，一旦利好兑现市场是否会迎来一轮急速的风格转换。





实际上，资本市场的波动从来都是领先于真实基本面的。所以对于宏观以及产业的分析必须要结合行业的走势才有说服力。从我们跟踪的情况来看，近期资金对于热门赛道已经开始呈现出分化的趋向。





上周以来，北上持续减持上游原料，中游制造开始流出。本期增持前三板块分别为服务、消费和金融，而中上游的减持是北上资金偏好风格的改变。北上投资偏向价值，食饮与银行增持力度最大。





叠加目前所谓的高热赛道都已经进入历史高位，宁德时代不断刷新历史新高。而泡沫往往是在万众的欢呼声中迎来最疯狂的最终时刻。我们再回头看北上资金的悄然调仓，或许就不是一个偶然事件。





我们认为当前的热门赛道已经不再适合追高，反而低位的绩优蓝筹，必须要得到重视。这是A股耐心震荡的时刻，也是拐点随时可能出现的时刻