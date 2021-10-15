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接下来的市场必须重视基本面

(2021-10-15 16:52:32)
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终于A股开始回归熟悉的味道。

周屋市场收红，创业板涨幅1.88%，午后涨幅一度触及2%。但相比于指数的红红火火，个股则是凄凄惨惨戚戚，超过3000家公司下跌，两市真正涨超3%的只有不足300家。

种业，工业母机，这些昨天领跑的品种再一次领跌回落，连续调整的半导体放量上涨。市场仍然是在强分化的一日游里面反复横跳。

宁德时代王者归来，几乎回归前高，等于宁德一家就基本上贡献了创业板一半以上的指数涨幅。这种模式，很难说是宁德救了指数，还是坑了其他品种。毕竟全天市场炸板率超过了60%。并且在目前这种高速轮动的情况下，宁德的反弹你也很难说是机构狂欢。

我认为在目前的市场结构中，恐怕没有赢家。市场仍然是极端的弱势格局。尤其需要注意的是，目前成交量的连续回落，这几天的反弹也并没有带来成交的实质性放大。本轮自9月15日开始的成交量回落，到国庆节前已经回落至万亿级别以下。明显低于近几个月的中枢水平。

这种成交回落，毫无疑问与目前实体层面的压力有关。就像昨天说的，实际上经济方面已经开始显露出典型的滞涨特征。这种模式下，政策层面鼓励消费或者拉动投资是最好的发力点。目前市场就是等待政策落地的阶段。而易纲昨天有过讲话，明确了国内只是温和通胀，这意味着货币政策的空间很大。，只不过有着房地产这么一个巨大的不确定因素在，能有多大的防水空间，就又要打个问号。

实体层面的压力，反馈到资本市场，就是整体人气的回落。同时，实体方面的巨大压力下，也不能指望针对资本市场的救市。所以成交量的萎缩是正常现象。往乐观了说，很可能标志着趋势交易者以及杠杆交易者在逐步退出市场。更简单的来说，追涨以及高投机性的资金在退潮中选择了离场。但随着市场在支撑位附近整固。这种趋势会逐步趋缓。

同时也就意味着。市场很可能重新回归了过去A股的常态。换言之，当投机性资金逐步退出之后，基本面对于股价的影响会更加明显。

当然，影响A股的因素是多样的。尤其在宏观经济承压的背景下，完全不能指望A股独善其身。但随着投机资金的出走进入尾声，市场没必要投射更多的悲观情绪，我们认为四季度的震荡不会引发更大的调整。因此在目前的环境中，更多的关注基本面改善的低估品种，会是最合适的选择。

我们再一次强调必选消费和金融在当前市场的中期机会。

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