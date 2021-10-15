种业，工业母机，这些昨天领跑的品种再一次领跌回落，连续调整的半导体放量上涨。市场仍然是在强分化的一日游里面反复横跳。





创业板指在题材和宁德时代的拉动下一度涨超2%，权重股宁德时代盘中大涨超8%。但个股跌多涨少，近3000家个股飘绿，炸板率达58%，





仍然是极端的弱势格局。尤其需要注意的是，目前成交量的连续回落，这几天的反弹也并没有带来成交的实质性放大。本轮自9月15日开始的成交量回落，到国庆节前已经回落至万亿级别以下。明显低于近几个月的中枢水平。





我们认为这种成交回落，与很多因素有关。但反映到目前的交易和资金层面，很可能标志着趋势交易者以及杠杆交易者在逐步退出市场。更简单的来说，追涨以及高投机性的资金在退潮中选择了离场。但随着市场在支撑位附近整固。这种趋势会逐步趋缓。





同时也就意味着。市场很可能重新回归了过去A股的常态。换言之，当投机性资金逐步退出之后，基本面对于股价的影响会更加明显。





当然，影响A股的因素是多样的。尤其在宏观经济承压的背景下，完全不能指望A股独善其身。但随着投机资金的出走进入尾声，市场没必要投射更多的悲观情绪，我们认为四季度的震荡不会引发更大的调整。因此在目前的环境中，更多的关注基本面改善的低估品种，会是最合适的选择。





我们再一次强调必选消费和金融在当前市场的中期机会。



