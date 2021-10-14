市场还是不温不火的继续磨。目前就是沪指守住3350，创业板维持在3170上，然后反复拉锯横盘。





这几天很多人说量化，其实量化对于市场而言影响并不严重，从最近几天的情况就能够看出来。量化交易只是放大市场风格和短线情绪。而量化对于市场影响最显著的应该就是情绪拐点时刻。单边看涨或者单边看空的时候反而也就无所谓了。





目前市场最需要考虑的问题其实是成交量的下滑。证明整体人气确实是太弱了。





尤其这几天来看，成交量还在持续萎缩。包括昨天午后和今早的反弹，市场也没有形成强势的放量。这里面当然有港交所停牌的影响，但更多的我们认为是整体市场流动性方面的问题。





A股节后成交金额持续缩小，而根据9月社会融资规模增量为2.9万亿元，比上年同期少5675亿元，9月末社会融资规模存量为308.05万亿元，同比增长10%。社融同比增速从10.3%下滑至10%，延续了此前的下行态势。





其中，信贷、信托贷款和政府债是主要拖累项，M1同比增速回落，M2同比增速，两者差值进一步走阔。宽信用并未如期，而目前行情上涨的核心助力来自于流动性宽适的环境，当下不管是场内资金还是宏观流动性均出现了问题，叠加四季度经济下滑压力，恐怕A股接下来还有的震荡。





比较欣喜的是，今天易纲的讲话直接点明了国内是温和通胀，与国美那种需要考虑紧缩货币的状态完全不同。但是说实话，货币政策不会为了单纯的股市而进行放水。尤其考虑到目前实体层面的艰难程度。所以极大概率股市还是要耐心等一等的。





其实从板块上也能看出市场低迷。





军工算是早盘最强音，结果到了午后一直涨停也没有。





之前用过大篇幅给大家讲过军工的逻辑——今年以来军工的板块特征已经从典型的政策事件驱动，转向订单激增的基本面驱动。而且有了之前长期调整的基础，非常符合大资金选择低估拐点的行业特征。





不过我们在午评中还是提示了注意风险。





倒不是说板块的成色不足，事实上上一轮调整中我们就说过，军工跌下去还会起来，而当前看板块确实出现了二次放量的信号。





但真正需要担心的是目前整体市场的氛围是板块非常偏激，整体又特别低迷，所以一定要避免高位做过山车的体验。





午后看，这个判断是对的。总的来说，我们仍然认为市场在四季度无法避免会走出震荡甚至剧烈震荡的走势，因此在操作上还是要避免追高，四季度不用担心没有买点，最需要关心的反而是追高的盲目心态。