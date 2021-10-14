军工的走势确实是比较惊喜。





之前用过大篇幅给大家讲过军工的逻辑——今年以来军工的板块特征已经从典型的政策事件驱动，转向订单激增的基本面驱动。而且有了之前长期调整的基础，非常符合大资金选择低估拐点的行业特征。





不过当前这一波反弹还是要注意风险。





倒不是说板块的成色不足，事实上上一轮调整中我们就说过，军工跌下去还会起来，而当前看板块确实出现了二次放量的信号。





但真正需要担心的是目前整体市场的氛围非常偏激，一定要避免高位做过山车的体验。





尤其这几天来看，成交量还在持续萎缩。包括昨天午后和今早的反弹，市场也没有形成强势的放量。这里面当然有港交所停牌的影响，但更多的我们认为是整体市场流动性方面的问题。





A股节后成交金额持续缩小，而根据9月社会融资规模增量为2.9万亿元，比上年同期少5675亿元，9月末社会融资规模存量为308.05万亿元，同比增长10%。社融同比增速从10.3%下滑至10%，延续了此前的下行态势。





其中，信贷、信托贷款和政府债是主要拖累项，M1同比增速回落，M2同比增速，两者差值进一步走阔。宽信用并未如期，而目前行情上涨的核心助力来自于流动性宽适的环境，当下不管是场内资金还是宏观流动性均出现了问题，叠加四季度经济下滑压力，对于A股而言或将形成考验





我们仍然认为市场在四季度无法避免会走出震荡甚至剧烈震荡的走势，因此在操作上还是要避免追高，四季度不用担心没有买点，最需要关心的反而是追高的盲目心态。