截止到收盘指数全部收红，创业板大涨2.29%，但是几个问题。





第一是市场仍然在缩量，两市成交额不到9000亿，当然这与台风影响下港交所休市有关系，缺少了北上资金加持的A股内资又有点疲软。但相比于昨天反弹放量，今天却明显是缩量的，证明这个位置有支撑，但愿意出钱抄底的人少了。情绪在转弱。





另一方面，个股是旱的旱死涝的涝死，涨停有60多家，跌停也有近50家！暴涨和暴跌同时出现，市场的分歧非常大。之前一波拉升的原材料开始进入大跌的阶段。这种一步到位之后一步到位的玩法，就是市场的局部情绪被无限放大。任何有机会的利好都被快速兑现，任何利好兑现之后的杀跌都毫不犹豫。





还是量化交易的痕迹很重。





第三，好的一方面，今天早盘跌破3550，然后快速形成反攻局面，证明3550的支撑力度还是有的。我们在午评说如果跌破3550那么调整周期会拉长，目前看主力非常看重这个点位，后期恐怕还会有反复争夺。





第四，今天又是消费的一天，白酒大幅度上涨。这是我们近期反复讲的问题。经济有压力、投资没法开动、出口已经逼近上限，能够拉的就是消费。





这里面第一是必选消费，第二是白酒这种调整周期比较长的低估消费，第三是汽车这类产业链带动比较宽的，





市场大概率就是你方唱罢我登场，但为什么我们之前重点强调白酒，最大的原因就是估值已经合理了。抛开目前的环境不谈，板块也已经具备进场的价值。而眼下的上涨证明我们的判断是正确的。





必选消费这边，医药昨天上涨，昨天晚间，海天味业（603288.SH）产品调价一事终于从传闻变为明确事实。





公司周二晚的公告显示，海天味业将对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整，主要产品调整幅度为 3%-7%不等，新价格执行于 2021 年 10 月25 日开始实施。调价原因是各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨。





我看了一下其主要的原材料，涨幅已经超过它的提价幅度了，除非他原材料不是用了大豆，所以涨价其实对于很多企业而言已经是势在必行的。





今天海天的股价以及调味品是冲高回落。但其他品种表现不错，我们认为调味品行业的至暗时刻在过去。大家要引起重视。





整体而言，还是震荡中寻找机会，四季度大概率还是震荡为主，目前的盘面就是典型的下有支撑上有压力。不要对指数有太多期待，但同样要做好布局，我们依旧看好中期的机会