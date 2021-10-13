今天又是消费的一天，白酒、汽车、消费电子，辛劳消费题材的拉升是市场的主要方向。这是我们近期反复讲的问题。经济有压力、投资没法开动、出口已经逼近上限，能够拉的就是消费。





这里面第一是必选消费，第二是白酒这种调整周期比较长的低估消费，第三是汽车这类产业链带动比较宽的，





市场大概率就是你方唱罢我登场，但为什么我们之前重点强调白酒，最大的原因就是估值已经合理了。抛开目前的环境不谈，板块也已经具备进场的价值。而眼下的上涨证明我们的判断是正确的。





必选消费这边，医药昨天上涨，昨天晚间，海天味业（603288.SH）产品调价一事终于从传闻变为明确事实。





公司周二晚的公告显示，海天味业将对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整，主要产品调整幅度为 3%-7%不等，新价格执行于 2021 年 10 月25 日开始实施。调价原因是各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨。





我看了一下其主要的原材料，涨幅已经超过它的提价幅度了，除非他原材料不是用了大豆，所以涨价其实对于很多企业而言已经是势在必行的。





今天海天的股价以及调味品是冲高回落。但我们认为调味品行业的至暗时刻也在过去。大家要引起重视。





不过整体市场而言，我们维持昨天的观点——资金选择消费板块，本身就体现了避险的需求，今天来看，市场层面还在继续缩量，个股跌多涨少。人气处于比较低迷的状态。而指数层面沪指终于失守3350点，这意味着调整周期可能要拉长。总的来说，当前是适合逢低布局的时间点。但一定要保持警惕，对于短线快速拉升的品种，最好是敬而远之