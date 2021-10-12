上午成交量创了半日新低，午后放量了。好消息是量是在底部放出来的，两个反弹的30分钟出现了放量，有资金在接。对于市场而言，3550显然还是比较重要的支撑，要守。但遗憾的是放量也就那么回事。没有真正改变目前市场低迷的气氛。





从及个股的选择偏好上来看。继续精准的一日游走势。昨天领跑的今天全部领跌无一例外。ST继续高歌猛进，消费继续高歌猛进。这两个板块的走强，本质上就是避险。





当然，对于消费我们是说在了市场之前，符合我们节前反复提示的调仓方向。但不论如何，目前整体的氛围是比较疲弱的。





对于市场来说。最大的问题还是宏观经济的压力。就目前来看，今年4月以来制造业PMI持续回落，至9月跌至荣枯线下方，说明当前制造业景气度整体有所回落。生产受到限电影响较大，高能耗行业体现明显，企业供需两端均较弱，说明当前企业产需两端活跃度有所下降，市场总体需求放缓。





进口指数（46.8%）与新出口订单指数（46.2%）再次出现下行，预示9月进出口或存在波动，港口货物吞吐时间再次拉长。整体来看，9月PMI数据反映了经济增长压力加大，制造业产需两弱，以及原材料价格的居高不下，均降低了制造业的景气度





实体层面的压力反馈在资本市场上其实已经是延后了。毕竟上半年靠着原材料涨价，资本市场仍然能够支撑上行。但滞涨型的经济特征，最终结果是生产端减产倒逼全产业链增速放缓。所以原材料的上涨是无法持续的。





所以短期市场延续震荡是一个必然的结局。





但整体来看，实际上A股的环境并不是最差的。





海外来看，欧元区9月PMI低于市场预期。美国9月Markit制造业PMI同样创5月以来新低，显示海外复苏放缓。与此同时，美国9月非农远低于预期，而平均时薪则增长0.6%高于预期。显示除商品涨价之外，“工资-价格”螺旋也在加深美国通胀压力。





而紧随其后的四季度，美欧均将进入货币边际收缩进程。继9月10日欧央行宣布将放缓四季度PEPP购债速度，9月22日美联储会议也暗示将在11月宣布Taper。





而最困扰外盘的美国债务问题及美债利率仍将持续扰动市场。尽管10月6日美国两党已就提高债务上限至12月的协议达成共识，债务违约风险暂时解除。但考虑到债务上限解决后财政部大概率“报复性”发债，叠加参众两院已就3.5万亿美元支付方案达成一致。因此四季度尤其是年底，在美债供应量大幅提升、美联储Taper缩减购债规模下，美债利率面临较大上行压力。由此，“类滞胀”环境、美联储Taper、美债利率上行等将导致全球波动加剧，但也并非系统性风险，港股、A股反而可能成为全球避风港。





所以我们认为整体上不存在大幅下行的风险，但单边上涨的难度很大。市场大概率要走出强震荡。这个过程中避险的需求会再一次升温，最符合市场需求的方向，其实就是低估板块，目前看，压舱石是金融，另一个就是消费。