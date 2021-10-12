成交量还在进一步的回落。北向资金也呈现流出状态。加上热门板块方面再一次展露出非常精准的一日游特征。我们认为整体行情的弱势格局没有改变。





造成这种情况的，不是简单的战术层面的问题，也不是美股以及美债带来的影响，而是国内宏观经济所面临的压力，客观在资本市场映射出的体现。





此外消费板块再次受到资金的关注，医药、食品饮料近期稳健上行，一方面确实是符合我们在节前提示的调仓方向。另一方面也确实说明当前市场有寻求避险的趋势。





如果说市场有避险需求，投资者方面就必须要考虑这个需求是短期的还是中长期的。就目前来看，今年4月以来制造业PMI持续回落，至9月跌至荣枯线下方，说明当前制造业景气度整体有所回落。生产受到限电影响较大，高能耗行业体现明显，企业供需两端均较弱，说明当前企业产需两端活跃度有所下降，市场总体需求放缓。





进口指数（46.8%）与新出口订单指数（46.2%）再次出现下行，预示9月进出口或存在波动，港口货物吞吐时间再次拉长。整体来看，9月PMI数据反映了经济增长压力加大，制造业产需两弱，以及原材料价格的居高不下，均降低了制造业的景气度





实体层面的压力反馈在资本市场上其实已经是延后了。毕竟上半年靠着原材料涨价，资本市场仍然能够支撑上行。但滞涨型的经济特征，最终结果是生产端减产倒逼全产业链增速放缓。所以原材料的上涨是无法持续的。





所以短期市场延续震荡是一个必然的结局。这个位置我们还是再一次强调对于必选消费的关注。





尤其从经济的角度出发，后续国家层面进一步刺激消费的政策动力极大。相关产业的政策红利预期，会成为最重要的支撑。而消费者对于必选消费品的涨价敏感度更低，在目前PPI、CPI剪刀差扩大的情况下，涨价预期也会成为行业重要的支撑。