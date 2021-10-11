周末铺天盖地的电力涨价，电力板块这走法直接是见光死的味道。假期一致看好的燃气，也是节后两个交易日连续的集体大跌，说实话，短线生态还是太恶劣，今天涨停，明天跌停继续上演；一半红一半绿，低于预期，市场还需要观察。





与此同时，谁涨了呢？





资源类（受益涨价），金融类（受益张坤），军工类（感觉是打酱油），最关键的是，ST暴涨。





ST股午后掀涨停潮，板块内近40股封板，ST荣华、ST凯乐、ST瀚叶、ST德豪、*ST环球、*ST新光等多股连续涨停。





我看有分析说资金围堵ST是源于量化资金堵死了所有的主线，于是破罐子破摔矮子里面拔将军——所谓量化买不了ST所以散户都买了ST。





我认识的散户有一个算一个，几乎没人买ST，历次ST的上涨，也都不是散户推动的。说实话，历次ST上涨倒是都有同一个目标就是——割散户韭菜。





你就看吧，这么一个时间点——马上就到三季报开始了，这个时候拉ST股？你说他们能憋着什么好屁？





ST股不说十成十，九成以上都是业绩稀烂的垃圾，这样的品种，讲讲故事，趁着三季报公布前拉一波，到底是为了啥？毕竟业绩一出来就难了，所以到底是什么资金在买ST，以及推动ST的目的到底是什么？我觉得不言自明。这个位置千万不要为了一点蝇头小利去站岗！





压制市场的核心因素，也不是量化资金，量化只能放大市场风格，不会左右市场方向。





其实市场面临的问题还是我们在节前讲的。





整体来看，全球正在面对一场能源危机。9月以来，欧美天然气、动力煤等价格纷纷飙涨至历史新高。截至上周五，IPE天然气、动力煤价格分别涨至213便士/色姆、230美元/吨，创下历史新高。





受此推动，美国及欧洲多国电力价格，纷纷刷新历史记录。能源及电力价格的飙涨，使美欧居民生活成本激增，部分企业更是被迫停产。全球经济一体化下，欧美能源危机，通过能源品价格上涨等渠道，向全球加速蔓延。比如，巴西、印度等新兴经济体，因为受到欧美带动下的全球天然气和动力煤价格飙涨的冲击，国内电力缺口不断扩大、电价大涨。





国内在周末也开始大讲浮动电价。同时，欧美部分企业的停产，也导致了全球相关产品的供需缺口拉大，近期蔓延的化肥危机正是如此。





历史上全球曾爆发过多次能源危机，持续时长及影响不一。能源可分为天然气、煤炭等一次能源，以及电力等二次能源。1973-1990年爆发的3次石油危机，是典型的一次能源危机。危机持续时长在5~30个月，美国等经济发展受明显拖累。如果将此次能源危机类别为前三次石油危机类似的情况，那么全球经济复苏都要受到影响。





这也是国内一个重要的压力。





另一方面，从国内来看，PPI和CPI的剪刀差仍然在扩大，9月份PMI数据跌破荣枯线。滞涨的特征明显。原材料的涨价难以传导向终端，进而对实体产业构成了极大地影响。也会从基本面反映到股价上。





所以这两个因素下，我们认为市场很难走出大的单边上涨行情。但是反观历次能源危机中，低估必选消费的业绩都相当坚挺。这也是我们这几周反复提示大家关注消费的原因。总的来说，还是好事多磨，耐心等待，但逢低要做好优质品种的低吸布局