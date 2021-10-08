受到假期外围的先抑后扬，利多今天A股的开盘，但是节前已经提前表现，指数走出高开低走也不意外。





情绪方面，分化为主，很多假期利好猛堆的题材今天直接高开低走。整体来说，还是高度分化+整体弱势的一天。





今天也是长假后的第一个交易日，明天又是周末，很多短线活跃资金其实都还没有回到市场上，更多的是热身，向来节后首日走得都比较尴尬。尤其目前缺少实质性的利好支撑。





同时，要注意到假期虽然市场有涨跌，但实际上引导盘面的最重要的几个因素没什么变化。





美国方面还还在为债务上限扯皮。国内甚至全球的实体经济，都在承受原材料价格暴涨尤其能源暴涨带来的影响。





从美股历史来看，历次能源价格暴涨过程中，都走势比较疲弱。这些因素压制了节前市场的情绪，节后恐怕也大抵如此。





不过整个十月我觉得没有必要太过于悲观。从2021年10月的市场环境来看，海外疫情适度趋缓，经济平稳恢复；国内经济存在边际减弱趋势，但货币政策和财政政策仍有精准发力空间，发展韧性仍存。





资金面方面，央行呵护流动性平稳跨季，加上两融规模稳步增长和北向资金持续流入，市场资金面有望延续稳中偏松态势。





从技术面来看，大盘呈现出震荡修复格局，板块轮换加快，市场风格再次切换，不过两市的成交量能持续超万亿，显示市场整体人气和活跃度仍相对较高，随着经济持续恢复，加上北向资金和两融资金带动市场风险偏好提升，市场信心有望逐步恢复，我们预计10月份市场有望企稳后震荡上行，但一定要注意震荡是前提。





其实今天看，比较有意思的是中美在假期迎来了关系实质性的缓和。但对于现阶段的全球经济和资本市场而言，似乎中美的对峙反而不是最紧要的问题了。



