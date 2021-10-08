受到假期外围的先抑后扬，利多今天A股的开盘，但是节前已经提前表现，指数走出高开低走也不意外。





情绪方面，分化为主，主流电力板块，就剩下一个活口国电南自，其他的后排都是高开低走，完全看不到承接。





龙头闽东电力，依然依然自身人气在高位横盘，能否回封都不意外，信仰投资者杀跌点低吸了，不看好的直接放弃也很正常。





既然最强股都赚不到钱，其他个股也自然不会有较好的收益





今天也是长假后的第一个交易日，明天又是周末，很多短线活跃资金其实都还没有回到市场上，更多的是热身，向来节后首日走得都比较尴尬。尤其目前缺少实质性的利好支撑。





同时，要注意到假期虽然市场有涨跌，但实际上引导盘面的最重要的几个因素没什么变化。





美国方面还还在为债务上限扯皮。国内甚至全球的实体经济，都在承受原材料价格暴涨尤其能源暴涨带来的影响。





从美股历史来看，历次能源价格暴涨过程中，都走势比较疲弱。这些因素压制了节前市场的情绪，节后恐怕也大抵如此。





下周开始，随着观望资金的逐步返场，会带来阶段性的人气改观。至少市场会结束垃圾时间。但是从宏观的角度来说，还是震荡需求需要释放。这也是我们对整个四季度市场的判断。