







两市高开高走，行业板块多数上涨。锂电锂矿股一改颓势领涨两市；鸿蒙概念、磷化工、氟化工等板块涨幅居前；元宇宙、云游戏、医疗、芯片等板块表现活跃。





从板块上看，继续轮动拉锯。高位热门赛道的死亡不会是一蹴而就的。就像之前说过的那样——只要仍然存在较强的基本面支撑，或者说基本面不倒，热门股至少就能够维持高位状态。





但是性价比确实是不高。这个位置与其说是强势拉升，更像是一种资金不愿意离场的回光返照。我们还是在这个位置继续提示消费的机会。尤其从目前的双限政策来看，未来最有可能受益的也是必选消费领域。几个核心逻辑。





1、限产政策导致供给紧张，消费品价格未来可能上涨。限产政策的核心在于控制能耗的超额增加。目前能耗比较大的行业中包括生活消费，这也预示着，限产带来的产能下滑，会使得供给相对紧张。产业链涨价趋势大概率成为现实，未来的整体消费品出现涨价概率比较大。





2、供应链恢复叠加大宗商品价格下滑，消费品成本端下行概率不断加大。限产虽然会影响短期供给，但基于我国多数农产品供给来源于海外进口，长期来看行业整体供给水平并不会大幅下降，成本端下滑才是消费品毛利率提升的关键。成本端的下降，来源于整体大宗价格下滑，以南华农产品价格指数来看，目前农产品价格指数处于中枢上游，从库存情况来看，库存/消费的比例没有出现进一步下滑，且叠加农产品的进一步投产、供应链的恢复，成本端处于下行概率在不断加大。





整体消费品的选择逻辑和后期投资逻辑大概率应循：原材料下降+终端价格上升+低估值。成本与售价的通胀螺旋拉开，会使得消费品毛利率提升处在上行周期，因此消费公司中，原材料来源于全球供应、前期受困原材料成本上升，并且后端具有提价能力的企业将会产生较好的投资机会，这个逻辑延续越久的公司，后期业绩与估值弹性将越大





整体行情来说，就是典型的缩量翘尾，节前垃圾时间，市场已经没什么可说的了。





我还是那句话。A股目前确实面临着一些问题。比较浅的，是海外美国债务上限的问题，大概率会在反复扯皮之后安稳过渡。而影响比较深的是国内双限的问题。深层反映的是目前原材料上涨对于中游的利润蚕食。这个直接关系到实体经济基本面的的情况。





这两个因素都不是短期能够解决的。叠加小长假的不确定窗口，市场在这个时间点，不可能贸然赌运气的。





所以今天的反弹与其说是因为看多，不如说是看空资金已经提前跑路，剩下的都是愿意持股过节的资金，构成的幸存者偏差。没什么参考价值。安心过节吧