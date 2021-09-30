缩量翘尾，典型的节前垃圾时间，市场已经没什么可说的了，今天的主要任务就是管住手。





所有的投资决策都等待节后再做，今天不要再做买卖交易了。





我还是那句话。A股目前确实面临着一些问题。比较浅的，是海外美国债务上限的问题，大概率会在反复扯皮之后安稳过渡。而影响比较深的是国内双限的问题。深层反映的是目前原材料上涨对于中游的利润蚕食。这个直接关系到实体经济基本面的的情况。





这两个因素都不是短期能够解决的。叠加小长假的不确定窗口，市场在这个时间点，不可能贸然赌运气的。





所以投资者们大家要做的也就是耐心等待。





早盘两市高开高走，行业板块多数上涨。锂电锂矿股一改颓势领涨两市，天齐锂业等多股涨超7%；电力板块盘中掀涨停潮，板块内十余股涨停；鸿蒙概念、磷化工、氟化工等板块涨幅居前；元宇宙、云游戏、医疗、芯片等板块表现活跃。





从板块上看，继续轮动拉锯。高位热门赛道的死亡不会是一蹴而就的。就像之前说过的那样——只要仍然存在较强的基本面支撑，或者说基本面不倒，热门股至少就能够维持高位状态。





但是性价比确实是不高。所以当前位置再一次提示大家，多看少动，耐心过节