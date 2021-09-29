看上去是外部利空引发的市场下跌，其实不然。我们认为海外的所谓下跌，仅仅是诱因。但实际上A股和美股所面临的政策环境是不同的。





隔夜美股方面的下跌，是美债收益走高导致。美债收益走高，简单来说，就是美债的信用下行，想要维持债权吸引力必须以更高的票面利率。本质上这还是美债上限危机的衍生物。同时，美债收益率走高，直接对应的就是无风险利率的走高，这意味着融资成本的加大，这对于美股而言，自然而然是一个利空。





基本上是预料之中。当然我们不认为美国真的会债务违约，之前无数次政府停摆都是一个结论——你看着是不可调和的政治分歧，人家眼里都是生意。所以最终不会真的出现影响全局的大危机。毕竟美国历史上无数次的债务逼近上限，最后的解决办法也无非是——提高上限。。。





人家不要脸，你能怎么着？





但是美股下跌会通过新加坡A50，港股，亚太地区主要股市等等，传导过来，加上内资从来都是软骨头，以及国内目前内部的风险没有解除，所以节前没有什么太好的机会了





但是两国面临的问题是不同的，对面即使大跌，对于我们心理上影响更大些。实际上我们接下来的货币政策走向与它可能是反向的。目前国内最大的问题不是通胀，反而是CPI和PPI的剪刀差，国家最希望看到的，反而是CPI抬升起来，让中游企业有能力转嫁成本。因此美国方面是要紧缩，我们讨论的则是通过各种途径降低实际利率，进一步降准等等，但必须等对面先动手，这里是准备着后发制人，所以，不必过度担心，这一次我们不会跟着对面亦步亦趋。





相比外盘的大跌。其实市场更担心的是国内经济的问题和长假带来的不确定窗口。





事实上，在A股以及国内经济复苏状态良好的阶段，A股一直是独立于美股的走势的，这一点在过去一年中越发明显。所以海外的因素对于市场而言，影响非常有限。接下来要看的其实是国内经济的增长情况。如果中游企业没法转嫁成本压力，则四季度对于很多高位的终端公司会构成比较大的影响。





但与之相反。这个时候，必消品的防御性价值反而凸显。这也是为什么我们反复给大家提示消费，以及金融这种地位品种。





事实上，内资方面，公募基金8月以来持续向以消费和周期为代表的价值板块集中，收益率表现也更多与上证50和沪深300接近，而与电子和创业板指所代表的成长风格偏离逐渐加大。外资方面，北上资金最近一周大幅买入食品饮料行业32亿元，居全行业首位。





2018-2020年消费白马的持续跑赢的最大优势是稳，在普遍缺乏增长的背景下，稳定增长变得稀缺，三年间全A非金融净利润同比分别是-6%、-4%、3%，三年接近零增长，而白酒、家电、医药在此期间保持10-20%的稳定增长。在经济下行压力及风险偏好趋弱的假设下，医药、白酒的稳增优势在未来6-12个月逐步显现。





因此，我们这个位置继续提示大家关注必选消费的机会。尤其针对市场目前高低切换需求已经愈发强烈的背景下，不要盲目的追高，要关注低位的优质逻辑。