昨夜美股大跌。我们这几天反复提示大家——节前的基本面不稳固，外围美债的问题，内部双限的影响，目前看都是不可控的，叠加假期时间过长，资金不可能节前赌命。





只不过现在来看，外围提前选择了风险引爆。





隔夜美股方面的下跌，是美债收益走高导致。美债收益走高，简单来说，就是美债的信用下行，想要维持债权吸引力必须以更高的票面利率。本质上这还是美债上限危机的衍生物。同时，美债收益率走高，直接对应的就是无风险利率的走高，这意味着融资成本的加大，这对于美股而言，自然而然是一个利空。





基本上是预料之中。当然我们不认为美国真的会债务违约，之前无数次政府停摆都是一个结论——你看着是不可调和的政治分歧，人家眼里都是生意。所以最终不会真的出现影响全局的大危机。毕竟美国历史上无数次的债务逼近上限，最后的解决办法也无非是——提高上限。。。





人家不要脸，你能怎么着？





但是美股下跌会通过新加坡A50，港股，亚太地区主要股市等等，传导过来，加上内资从来都是软骨头，以及国内目前内部的风险没有解除，所以节前没有什么太好的机会了





但是两国面临的问题是不同的，对面即使大跌，对于我们心理上影响更大些。实际上我们接下来的货币政策走向与它可能是反向的。目前国内最大的问题不是通胀，反而是CPI和PPI的剪刀差，国家最希望看到的，反而是CPI抬升起来，让中游企业有能力转嫁成本。因此美国方面是要紧缩，我们讨论的则是通过各种途径降低实际利率，进一步降准等等，但必须等对面先动手，这里是准备着后发制人，所以，不必过度担心，这一次我们不会跟着对面亦步亦趋。





总的来说，假期因素还是主要因素，但是确实是存在风险。





这也是我们反复提示要警惕的缘由。





对于市场而言，没有所谓最坏的时刻，多一点耐心，等待节后行情吧