



节前市场还是震荡，我们上周就明确说过，假期的临近是最大的压力。这样的时间点，除非有明确的利好支撑，否则市场是绝对不会愿意赌假期消息面赏脸的。





而从外部来看，又真的谈不上多么晴朗。





双限政策仍然在明显对于国内中上游行业构成影响。尤其我们近期跟踪了水泥、化工、有色等几个比较明显受到双限影响的行业，能够看到一个明显的信号——即上游的成本压力，基本上传导至中游，很难向下传导。水泥对应的地产基建目前因为政策环境，直接涨价受到抑制。因此，在水泥产业链中，上游的涨价传递到中游之后就并未再继续向下传导。





而化工方面，比如典型的下游产业——纺织服装——8月化学原料及制品、化学纤维制造业价格同比涨幅高达24%，并且呈现出持续上涨的趋势，而下游的纺织服装行业价格同比涨幅持续围绕在0%附近，服装价格并未跟随中上游价格的上涨而调价。因此可以看到，化工产业链中上游涨价只是向下游慢慢传导，其下游利润压缩的程度也更为明显。





有色与化工类似，以利润来看，今年前7个月有色产业链中游行业利润增速在200%左右，而下游的计算机电子以及汽车行业利润增速分别为43%和20%。下游利润增速显著低于上上游。





比较确定性的结论是目前上游涨价对下游的传导整体来说还是偏慢的，上游原材料涨价往往传递到中游之后就很难再向下有效地传导，甚至部分中游行业已经难以明显转移上游涨价带来的成本压力。下游行业涨价相对更为困难，利润压缩也更为明显。如果PPI持续上涨，而CPI保持低迷，那么接下来价格方面的压力会最终反馈到整个实体层面。最终构成对于上市公司的压力。





如果下游因为成本压力而选择停产，上游也无可避免的要承受价格的下跌。这才是目前市场最大的风险点。





这也是为什么我们反复说高位品种不要追高了，要有离场的意识。









同样的，这也是为什么我们反复说消费大家要重视，以及昨天白酒上涨的原因——一方面，确实是估值合理。另一方面市场的不确定性也在倒逼着资金涌向安全边际更高的方向。





对于消费股而言，最大的压制，其实不是行情，而是宁指数为代表的热门赛道的资金分流。如果热门赛道这个位置出现了大幅度调整，消费等低位安全边际很高的板块会快速崛起。这才是四季度真正要关注的机会。