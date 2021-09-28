昨天收评给大家说了，选择白酒本身就是为了避险。本质上还是凸显了节前市场的疲弱，所以继续震荡反而是最合理的选择。





今天来看，周期和科技再一次启动，昨天领跑的白酒重新回归领跌。对于白酒股而言，我们认为这个位置的白酒估值是没问题的，但是市场环境是比较大的压制因素。与其说是板块自身导致的震荡，不如说是整体环境仍然属于典型的一日游氛围中。





而且从资金的角度来说，热门赛道对于资金的使用太高，导致出现了明显的分流。





就目前的市场，当然很多投资者会认为热门赛道仍然会是接下来的行情核心。但我们认为目前对于高热门品种是要特别警惕的。





诚然，看多的理由很多，.政策方面，国家大力推进科技自主自强、发展专精特新中小企业，加快解决“卡脖子”难题，相关企业包括光伏、新能源产业链及半导体等，是政策大方向





盈利方面，上游资源品及科技板块业绩增速整体排名靠前，有色金属、电气设备和电子等行业2021年中报归母净利润较2019年均增加100%以上，资源、高端制造板块等仍有优势。





但这些对于高热品种来说，都不是最重要的，业绩预期早已经拉满，反而中期看未来进一步走高增长的难度很大，至少空间不大了。





对于高位品种来说，最大的支撑是资金。基金尤其量化交易资金对于热门赛道目前的状态是毫无疑问的深度参与，积极建仓之后目前没有能力做出退场。





当然，如果整体行业继续良性发展，最后都会有美好结局。但实体层面的压力在增大。资源的高位不可持续，部分科技消费领域也同样如此。同时要考虑到大量行业的产能扩张，未来产能过剩带来的预期同样强烈。





热门股目前是高处不胜寒的状态，轻微的扰动就会带来踩踏式的资金退出操作。所以，当前这个位置，我们需要的反而是保持对于高位品种的足够冷静。





我们仍然认为，四季度大概率走出震荡，而震荡是为了明年的行情铺垫，同时，在明年的行情中，最值得看好的仍然是目前已经处于低位的消费、金融。



