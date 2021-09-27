真的是一酱功成万骨枯么





白酒大涨，指数大跌。一边是久旱逢甘霖，一边如树倒猢狲散。





白酒方面，茅台完成换帅，丁雄军为第三届董事会董事长，表态将推进营销体制和价格体系改革。丁的说法很有意思——从市场角度看，茅台酒终归是商品，价格形成遵循市场规律，受供求关系等多重因素影响，脱离价值规律本身是不科学的，茅台会遵循市场规律，呼应市场信号，反映合理价值。





所以你说茅台会降价吗？或者更准确的说，会降出厂价吗？





这一点应该说是整个行业的定心丸。就和上周海天味业的涨价信号一样。我们反复给大家提示过，白酒板块经历大幅回调后估值风险已经释放，9月以来情绪压制已经边际收窄，磨底期间逐步过去。临近年底，企业估值进入切换区间，高端白酒拥有好的商业模式，配置性价比已经凸显；





与此同时，低预期是超预期的砝码，中秋在消费品大环境一般的情况下，酒水虽然谈不上非常火爆，但头部企业完成度普遍较高，三季度均有稳健甚至超预期的表现。当前位置，白酒谈不上大逆转。但相比于我们之前说的问题而言，白酒的防守价值凸显。





什么问题呢：海外的利空没有真正解决。国内方面，地产、滞涨的风险扔在，周末限电的消息已经在各个平台发酵。





很多朋友对目前能耗双控没啥概念，但这个问题又是目前市场关注的焦点，所以简单说一下我们的看法。





我们认为目前限产政策频出的宏观背景是今年上半年工业生产整体偏强，导致能耗可能没有达到年初设定的目标，不过工业生产自然回落后限产的压力可能会随之减弱。





能耗双控包括能耗强度和能耗总量两个指标，其中能耗强度更为重要，指的是单位GDP的能源消耗量。我国全社会用电量、钢铁能耗、水泥能耗三项合计应占能耗总量的60%以上，可以较好地拟合全国能耗变化。今年上半年的工业生产可以说是2013年以来最强的年份之一，同比用电量增长了16.2%、粗钢增长了11.8%、水泥增长了14.1%，作为对比GDP增长12.7%。根据我们对能耗拟合的测算方法测算，今年上半年能耗强度同比约为-2.0%，可能没有完成年初设定的目标（-3%）。





这可以从侧面帮助我们理解今年限产限电政策为何如此严格：一方面是政策本身对于能耗控制更为重视；另一方面也可能是今年上半年的工业生产确实很强，导致能耗增速较高。不过从经济客观运行状态来看，后续随着海外供应恢复，全球供需缺口预计收窄，中国出口自然会回落，这就意味着今年工业高增导致的能耗高增是不可持续的。即使能耗双控目标不发生大的调整，等到工业回归常态增速后，能耗指标也将更加宽裕，行政性限产限电行为可能自然会减少。





另外，虽然上半年出口订单大增，但是国内同业压价过于严重，导致企业开工率和扩产意愿非常强，可是实际上利润并不高。挣一块钱都敢干，并且都愿意大力扩产。国家目前的重拳出击，也是在通过看得见的手调节产能分布和预期，避免未来更大的产能过剩和浪费。





但客观来说，双控之下经济基本面一定是承压的。





叠加小长假带来的不确定因素。这个位置，我们说不是一酱功成万骨枯——不是因为市场选择了茅台，导致了其他品种的崩塌。





而恰恰相反，正式因为市场整体情绪的低迷，导致资金更愿意拥抱茅台等白酒股的防御属性，抱团过节。



