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真的是一酱功成万骨枯么

(2021-09-27 12:02:02)
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真的是一酱功成万骨枯么

早盘市场再一次上沿极端割裂。

白酒大涨，指数大跌。

白酒方面，茅台完成换帅，丁雄军为第三届董事会董事长，表态将推进营销体制和价格体系改革。丁的说法很有意思——从市场角度看，茅台酒终归是商品，价格形成遵循市场规律，受供求关系等多重因素影响，脱离价值规律本身是不科学的，茅台会遵循市场规律，呼应市场信号，反映合理价值。

所以你说茅台会降价吗？或者更准确的说，会降出厂价吗？

这一点应该说是整个行业的定心丸。就和上周海天味业的涨价信号一样。我们反复给大家提示过，白酒板块经历大幅回调后估值风险已经释放，9月以来情绪压制已经边际收窄，磨底期间逐步过去。临近年底，企业估值进入切换区间，高端白酒拥有好的商业模式，配置性价比已经凸显；

与此同时，低预期是超预期的砝码，中秋在消费品大环境一般的情况下，酒水虽然谈不上非常火爆，但头部企业完成度普遍较高，三季度均有稳健甚至超预期的表现。当前位置，白酒谈不上大逆转。但相比于我们之前说的问题而言，白酒的防守价值凸显。

什么问题呢：海外的利空没有真正解决。国内方面，地产、滞涨的风险扔在，周末限电的消息已经在各个平台发酵。经济基本面一定是承压的。

叠加小长假带来的不确定因素。这个位置，我们说不是一酱功成万骨枯——不是因为市场选择了茅台，导致了其他品种的崩塌。

而恰恰相反，正式因为市场整体情绪的低迷，导致资金更愿意拥抱茅台等白酒股的防御属性，抱团过节。

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