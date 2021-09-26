2013年4月法国阿尔斯通的高管皮耶鲁齐被FBI逮捕，皮耶鲁齐拒绝成为FBI的间谍，并坚持认为无罪。

2013年10月，阿尔斯通无法承受美国压力，宣布开除皮耶鲁齐，并停止提供法律服务





法国政府一开始极力反对妥协，经济与工业部长认识到这个是经济人质，要求坚持到底、并拒绝出售阿尔斯通。





2014年8月，这名部长辞职，新任经济与工业部长迅速妥协，完成美国公司对阿尔斯通的收购。





收购的当周，皮耶鲁齐被释放。





3年半后的2018年12月，孟晚舟女士在加拿大温哥华被逮捕，美国寻求引渡





而就在同年的五个月前，特朗普开启了一轮针对中国的贸易战





孟晚舟事件绝不仅仅是单纯的华为的问题——事实上在被拘押超过1000个日夜之后，孟晚舟女士最终是以不认罪的方式获释，这非常关键





也因此孟晚舟女士的成功回国，其实也并不是因为华为。就像今天新华社在发布孟晚舟将要回国的消息的时候，第一句话就是：“经过中国政府不懈努力。”





嗯，非常低调。





之所以有这样的进展，是因为中国扛住了这几年的贸易战。我们完全可以将孟女士的回国，看做是中美贸易战的里程碑式的事件。之前法国的阿尔斯通就没这么幸运了，同样是高管被美国诱捕，阿尔斯通最后只能被拆分卖给美国公司。





在战场上得不到的，在谈判桌上一样得不到。





孟的回国，一方面表明了美国已经无法通过极限施压来对付中国。这就是中国在贸易战中取得阶段性胜利的标志！





另一方面，也意味着国家有意愿，更有能力，保护任何一位中国公民的权益！这对于鼓励更多的企业站出来和国家一起突破封锁具有非常现实的意义。





对于国家而言，这是国庆最好的献礼；对于每一位中国公民来说，这是国家强盛人民幸福的具象化的体现；这是资本市场而言，贸易战的里程碑性质已经是足够分量的利好。





对于世界来说，这确实是百年未有之大变局的一刻缩影









对了，文章开头，我们提到的哪位新人部长叫伊曼纽尔.马克龙，现在是法国总统。上周，马克龙又一次对拜登妥协，拱手让出660亿美元潜艇合同。





所以，国际关系里，真理确实只存在于实力范围之内。小国寡民，是着实不存在小确幸的。









最后的最后





上世纪80年代初，撒切尔夫人就香港回归事宜访问中国，在与那位老人会谈后，这位号称铁娘子的英政坛领袖在人民大会堂的台阶下猝然摔倒





而就在孟晚舟获释的一周前，现任美国总统拜登，在与英首相约翰逊的会谈中，拉了裤兜子。





历史总是惊人的相似。



