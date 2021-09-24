市场如期震荡，消费领跑。然后昨天领涨的造纸今天跌幅榜前列。





调味品行业“三巨头” 海天味业， 千禾味业涨停，中炬高新摸涨停。消息上，海天酱油全系列产品十月提价预期落地。





我们近期反复在强调消费股的估值已经进入低点，这个上涨是最好的印证。当然，对于调味品来说，最大的不确定因素被扫清了。其实我们在年初就反复说过，今年最大的预期就是涨价。因为大豆，玻璃，包括人工都在涨，但是行业始终没有涨价。





这其中最大的压制，就是海天本身没有涨价。海天为什么没涨价，昨天我们在收评里面点出来过，大家有兴趣的自己看看，品一品。





龙头不提价，小弟们就不敢提价，所以成本压制下，今年的调味品走势就非常尴尬。海天作为龙头还能通过减少买赠等费用支出，以及通过对供应链的管控来压制成本，维持毛利。那么小品牌基本上只能忍着。所以海天还横了半年，其他的品种则是直接45°忧伤的下跌。





现在龙头提价了，最大的压力扫清了，行业也就苦尽甘来。





与此同时，伊利的定增也通过了。白酒也进入旺季。我们维持之前的观点，消费股最难的时刻正在过去。





但是对于操作而言，我觉得大家还是尽量逢低买入，避免追高，因为目前的市场仍然是游资狂欢





成交量的高位，决定了人气不会涣散，因此反映在盘面，就是反复的高烈度的拉扯。





游资不断的寻找有话题性的板块——需要注意这种话题性并不直接等同于估值优势或者基本面反转——因此炒作也循着一步到位的逻辑。





所以大家看到的基本上都是一波没法参与的快速爆发，然后快速烟消云散。





当然，这种市场的风格和前期被高度关注的量化交易有直接关系——大资金通过程序化交易，短时间以资金优势推动股价波动完成收割。





但总的来说，我们认为核心的问题没有改变。





外围的利空没有真正的出清。





内部不看地产的问题，其实更多的暴露的是对于滞涨的担忧。近期原材料继续上涨，而消费并没有直接提振。与此同时，地产对应的投资不能继续用，出口已经拉满。后面如何带动经济增长就是问题。





这些问题不解决，叠加小长假将至的时间窗口，市场选择震荡，我们认为是比较合理的节奏了。





国庆长假最后几个交易日，统计过去5年历史行情可以发现节前表现大概率较为低迷





不过好消息是，过去五年的节后均出现了一波反弹，所以对于投资者而言，不用慌张，不用担心，不要追高，逢低继续低吸超跌板块，我们要忽视眼前的波动，关注长期的市场方向