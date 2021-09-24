市场如期震荡，消费领跑。然后昨天领涨的造纸今天跌幅榜前列。





其实目前的市场就是游资狂欢





成交量的高位，决定了人气不会涣散，因此反映在盘面，就是反复的高烈度的拉扯。





游资不断的寻找有话题性的板块——需要注意这种话题性并不直接等同于估值优势或者基本面反转——因此炒作也循着一步到位的逻辑。





所以大家看到的基本上都是一波没法参与的快速爆发，然后快速烟消云散。





当然，这种市场的风格和前期被高度关注的量化交易有直接关系——大资金通过程序化交易，短时间以资金优势推动股价波动完成收割。





但总的来说，我们认为核心的问题没有改变。





外围的利空没有真正的出清。





内部不看地产的问题，其实更多的暴露的是对于滞涨的担忧。近期原材料继续上涨，而消费并没有直接提振。与此同时，地产对应的投资不能继续用，出口已经拉满。后面如何带动经济增长就是问题。





这些问题不解决，叠加小长假将至的时间窗口，市场选择震荡，我们认为是比较合理的节奏了。





国庆长假最后几个交易日，统计过去5年历史行情可以发现节前表现大概率较为低迷





不过好消息是，过去五年的节后均出现了一波反弹，所以对于投资者而言，不用慌张，不用担心，不要追高，逢低继续低吸超跌板块，我们要忽视眼前的波动，关注长期的市场方向