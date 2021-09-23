三大指数午后窄幅震荡，个股普遍上涨，板块分化明显，沪深两市成交额连续第45个交易日超过1万亿元，继续刷新最长历史纪录。造纸股全天强势，板块内18股涨停；环保股午后冲高，创业板股中电环保直线拉升涨停；军工股走强，智明达涨近16%，中航西飞一度涨停。磷化工等受限产影响的周期板块大幅下挫，云天化、湖北宜化等约10股封跌停。





非要说的话，我认为今天的市场很大程度上是在昨天超跌反弹之后的惯性高位震荡。





是否就此打住，不好说，但继续向上的难度是肉眼可见的。这两天市场分化太严重，说明大资金多空分歧很大，热点切换加快了。看这样子反弹行情的持续性和高度都不乐观。





而更具体的难度来源于几个方面。





第一，再有五个交易日，既是十一假期，期间会有接近十天的休市，这样的窗口之下，市场短期除非有重磅利好，否则很难有动力做单边的拉升操作。





第二，而目前消息面别说利好，利空其实甚至都没有解决。尤其在9月底前美联储议息和美股的风向没有解除。国内方面，恒大的问题反而只是癣疥之疾，真正的问题是原材料还在继续涨价。





这些问题叠加长假的窗口，对于市场而言会成为很大的心理压力。这些因素，最终会构建A股的上限，所以情绪超预期的拉升，确实会造成惯性的冲高。但冲高很可能也就仅限于此，超额透支之后，返回头来，肯定还是要震荡的。我们对于四季度行情整体的判断没有改变。我们认为市场大概率还是要以震荡来延续。





这无关短期的事件。而是从基本面来判断，很多行业刚刚进入拐点。就像前面说的涨价问题。原材料继续飙升，这是近期周期股，包括今天造纸拉升的主要原因。但是终端方面。地产不能再用了。消费没有真正的复苏。至少不够。而在全球疫情的情况下，出口已经拉满了，后期继续指望出口带动增长不现实。那么未来会不会有滞涨的可能。





最典型的比如近期拉升的，其实本质上都是涨价，但是涨价并没有真正的需求带动，而更多地是源于供给的短缺，全球疫情对于需求的影响还是巨大的。像今天的造纸上涨。8月份以来瓦楞纸确实是连续调价。但是整个行业对于传统旺季的预期并不强烈。截止目前，造纸的基本面数据并没有体现出传统旺季来临的特征，即纸价涨，开工率上升，库存减少。认为虽造纸行业基本面大概率已处于筑底状态，但今年旺季前景并不乐观。





导致今年旺季不旺的主要原因，需求端，国内疫情反复对经济和下游备库产生不利影响，海外疫情以及全球航运运力紧张，对国内纸品出口带来不利影响；供给端，受海外疫情，尤其东南亚疫情的影响，海外纸品仍然把国内市场作为重要的出口地。截止7月底，白卡纸、白板纸、铜版纸累计净出口分别减少5、17和18万吨。箱板、瓦楞纸累计净进口分别同比+24、-24万吨，且累计净进口量超过2019年全年，这是供求关系并不理想的核心逻辑。本周造纸板块的上涨，认为并不是受基本面改善驱动，而纯粹是估值偏低所致。





这种问题同样普遍适用于近期拉升的上游板块。所以这个时候你指望市场大幅度单边行情是不现实的。耐心等震荡吧。





至于明年，反而不用过多担心，我们仍然坚信，今年震荡之后，对于很多行业来说，是筑底的一年。四季度的震荡，尤其是已经处于低位的消费+金融的震荡，会砸出一个未来长期看都是金坑的点位，