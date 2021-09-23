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震荡仍然是主基调

(2021-09-23 11:59:50)
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昨天市场情绪低开走高，市场一些高位股继续高举高打透支情绪；今天市场情绪起点高，情绪振荡期，高位股开始补跌，其实说到底，市场没有想象中的那么强。很多问题没有解决。

尤其在9月底前美联储议息和美股的风向没有解除。国内方面，恒大的问题反而只是癣疥之疾，真正的问题是原材料还在继续涨价。

这些问题会构建A股的上限，所以情绪超额透支之后，返回头来，肯定还是要震荡的。我们对于四季度行情整体的判断没有改变。我们认为市场大概率还是要以震荡来延续。

这无关短期的事件。而是从基本面来判断，很多行业刚刚进入拐点。就像前面说的涨价问题。原材料继续飙升，这是近期周期股，包括今天造纸拉升的主要原因。但是终端方面。地产不能再用了。消费没有真正的复苏。至少不够。而在全球疫情的情况下，出口已经拉满了，后期继续指望出口带动增长不现实。那么未来会不会有滞涨的可能。

当前的通胀形势受基数的影响虽然在静态数据上尚未得到表现，但全局性通胀的潜在压力正在形成。虽然基数的作用+进入后疫情周期，今年是个可确定性的“复苏年”，但就像上面说的，要警惕的是复苏不达预期。

说白了，现在的通胀还能够接受，猪肉的价格是至关重要的。如果剔除了猪老大。通胀数据会怎么样，大家可以自己算一下。

这也是为什么国家目前在抑制房价、鼓励生育、限制和打压奢侈品消费，对流量经济下手。本质是希望通过这些手段，激发大众消费品的活跃度。提振消费。

包括为什么海天味业这个时候在原材料涨价的情况下不敢涨价，大家细品品。

所以这一手能不能成功，对于四季度的增速很重要。

反而说回来，也就证明了很多行业仍然处于一个比较微妙的平衡点上，或者说，是天亮了又没完全亮的阶段。

这个时候你指望市场大幅度单边行情是不现实的。耐心等震荡吧。

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