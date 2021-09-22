周一市场表现的有惊无险，尤其是在北上通道关闭的情况下，紧靠着内资硬扛了假期的利空因素，堪称A股奇迹。





目前最大的不确定性，其实就是两个——





1.随着美联储9/22议息会议临近，市场对于美联储Taper边际调整信号担忧逐步升温，同时美国两党对于提高美国债务上限迟迟未能达成一致意见；





2.国内局部风险也逐步发酵：个别房企龙头的信用危机日益恶化，使得市场担忧其扩散传染成金忧进一步加剧，导致避险情绪明显升温





不过从昨天外盘的走势来看，风险已经处于缓和的状态。对于美股的波动来说，临近9月美联储议息会议，美股有小幅波动，在市场预期之内。





美债规模上限问题也很可能通过暂停债务上限等方式得到合理解决，美国政府在10月份出现债务违约的可能性很小。债务违约这块国内财经媒体分析的很少，原因很简单——违约的可能性极低，而且几乎可以视作为联邦政府内部又一次党派博弈的自说自话。





要知道美国可以允许政府停摆，但是绝对不允许美债违约，否则整个美国国债的定价基础就会消失，连带的结果是以美元计价的各大类资产价格会被重估。美国国债违约，美国的无风险利率必然上浮（因为不保险了嘛，以前很便宜就能借到钱，现在投资者必须要更高的预期回报）然后在评估股票价格的时候，折现率就会升高。





股票折现率=无风险利率+企业债溢价+股债溢价。如果无风险利率提高，折现率提高——股票就要下跌。其他美元计价的资产计算的大致过程都类似。这个结果是美国不能承受的，财富重估和缩水会造成企业融资成本上升，居民财富缩水，那是真要出大问题的。所以美国必须要保证美债不违约。





那么从结果来看，美债如果达到上限会怎么样呢？很简单，那就突破上限，这是已经重复过无数次的事情了，没什么可大惊小怪的。





而国内方面某大的问题，个人看也不太可能真正蔓延至整个行业。我们认为6月以来，恒大现金流恶化主要还是以下四方面因素：1、按揭放款变慢；2、双向限价限制降价促销；3、行业间并购存在障碍；4、经营负债结构恶化。





而从整个行业的讲角度来说，一方面，确实从今年以来，房地产行业整体的经营压力在增加，但并非所有的房企都面临严重的流动性风险，中央三道红线监管政策其实已经给予了市场一个简单有效的房企风险评价标准，尤其是当前诸多绿档、黄档的房企，虽然增速上面临一定的压力，但从违约风险的角度来看，并不显著，稳健经营的房企融资成本甚至还在持续下行。





另外一方面，从以往境内外房地产危机向金融体系扩散的情况来看，通常金融系统受到冲击的原因在于大范围的资产价格快速下跌。本轮开发商流动性危机属于个别企业的点状爆发，并非由于全行业库存过高、需求下行的环境下的房价下行风险。当前“房住不炒”大背景之下，行业供需关系相对平衡，全国房价还是比较平稳。





因此恒大的问题更多的是对于小型地产构成压力，反而对于一线头部品牌没有太大的影响。这也是在上周整个板块集体回调之后，今天头部品种率先反弹的原因。





实际上，目前市场真正面临的问题，还是经济周期的压力。





地产作为已经被日本验证过最终最危险的炸弹，并且在生育压力的背景下已经不可能继续作为带动经济增速的手段。那么就必须拉动消费。而本轮经济增速下台阶的主要因素恰恰在于整体消费的同比下降，且出现了奢侈品消费和日常消费的分化，前者继续保持高增速，市场风格向大消费转换未至其时。





这也是为什么近期大家看到国家在大力度打击垄断资本、强调房住不炒、官媒开始打压奢侈品消费——根本上还是希望激发大众消费品的活力。





而政策方面其实我们还是有主动权的，尤其在货币政策层面。从我国流动性情况看，央行已在7月降准，基本确立了本轮利率周期的一个顶部。十年期国债利率持续下降对应下半年经济增长中枢下台阶。目前利率水平下，企业融资需求并未出现明显的回升，未来还有降息的可能。





对于A股来说，毫无疑问目前应该是最难得时刻。虽然今天的反弹不错，但我们认为整个四季度还是一个震荡的大环境，更多的是需要耐心的等待。后续的行情中，单边上涨的占比会下移。轮动会变得更加剧烈。在这种环境下，我认为大家还是多发掘已经处于底部的品种回调中的机会。比如一直近期提示的金融+大消费