整个中秋节，外盘堪称惨烈，9月20日，全球股指普遍走低，港股市场领跌，恐慌指数日内大涨23.55%。





港股市场大幅下行。截至收盘，恒指下跌3.30%，恒生国企指数下跌3.38%，恒生科技指数下跌2.80%。行业板块普跌，其中地产、金融板块跌幅居前，恒生地产建筑业指数近5个交易日跌幅超13%。一方面某房企债务问题引发市场担忧民营地产公司经营稳定性及对房地产产业链风险的传染；另一方面，互联网、教育等领域监管政策担忧使国际资金大幅流出。





而港股市场大跌直接引发全球市场避险情绪上升，欧美股市整体表现不佳。美国市场方面，道指、纳指、标普500指数涨跌幅分别为：-1.78%、-2.19%、-1.70%；欧洲市场方面，法国CAC40、德国DAX、英国富时100指数周一涨跌幅分别为：-1.74%、-2.31%、-0.86%。





一直以来，亚太市场，尤其中国股市，都是看着欧美的脸色，恩，终于这回你们老资本主义也被我们拖下水了。





但是一反常态，A股在早盘的低开之后迅速拉升。这其中，导致港股大跌的地产板块居然处于涨幅榜前列。原因我认为有几个方面。





第一，假期某地产的问题发酵，对于整个行业而言，可能并不具备普遍性。我们认为6月以来，恒大现金流恶化主要还是以下四方面因素：1、按揭放款变慢；2、双向限价限制降价促销；3、行业间并购存在障碍；4、经营负债结构恶化。





而从整个行业的讲角度来说，一方面，确实从今年以来，房地产行业整体的经营压力在增加，但并非所有的房企都面临严重的流动性风险，中央三道红线监管政策其实已经给予了市场一个简单有效的房企风险评价标准，尤其是当前诸多绿档、黄档的房企，虽然增速上面临一定的压力，但从违约风险的角度来看，并不显著，稳健经营的房企融资成本甚至还在持续下行。





另外一方面，从以往境内外房地产危机向金融体系扩散的情况来看，通常金融系统受到冲击的原因在于大范围的资产价格快速下跌。本轮开发商流动性危机属于个别企业的点状爆发，并非由于全行业库存过高、需求下行的环境下的房价下行风险。当前“房住不炒”大背景之下，行业供需关系相对平衡，全国房价还是比较平稳。





因此恒大的问题更多的是对于小型地产构成压力，反而对于一线头部品牌没有太大的影响。这也是在上周整个板块集体回调之后，今天头部品种率先反弹的原因。





第二，美股的下跌，更大的原因是在于美财长警告“历史性金融危机” 恐慌指数飙升40%。但美国政府的债务问题并不是一个新鲜事。所谓的提高债务上限和目前无法退出宽松本质上是一脉相承的。在A股最近一年越来越不再盯住美股的背景下，这样的后院起火，尤其仅仅是狼来了阶段的后院失火，对于A股的触动是非常有限的。





总的来说，市场表现的比预期更强势，但我们认为四季度仍然会有震荡的需求，跌下来会是比较好的进场机会。尤其对于已经处于相对低位的金融+消费来说，这个位置继续向下，就是比较好的买点了