节前最后一个交易日，红盘报收，A股也算是良心了。永源团队提前祝大家中秋快乐，三季度进入尾声了，中秋之后一周半就是国庆长假。这样的时间点，对于A股来说太特殊。





1.消息面的压力确实是仍然需要消化。





这两天，针对基金风格偏移和量化交易的报道开始升温。一则未经证实的传闻突然在市场广泛传播。有外媒报道称，近日，监管层面与中国本土的公募基金进行了谈话，要求他们检查其产品的持股情况是否与说明书中描述的投资主题相符。这可能就是此前所说的基金分类管理监管。





此外，量化基金这个群体再度被央媒提及。9月15日盘后，央视财经报道，7月21日以来，A股成交额已经连续40多个交易日超过一万亿元，期间更是创下单日1.7万亿元的年内新高。不少投资者认为，连续超万亿成交量与“量化交易”密切相关。证监会主席易会满近期表示，量化交易和高频交易在增强市场流动性、提升定价效率的同时，也容易引发交易趋同、波动加剧，有违市场公平。量化交易避免交易趋同才能降低副作用。





我们之前说过，量化交易的冲击下，A股的连续破万亿有水分，真实的成交额毒可能有7成左右就算不错。这就意味着实际上A股的人气并没有看上去那么躁动。而与之对应，基金风格偏移就成为了目前市场中，进一步扩大市场不对称的主要力量。现在看，相关问题的讨论从几年一季度就开始浮出水面，到今天的外媒报道，恐怕不是空穴来风。





如果真的进行调整，那么对基金风格漂移的整顿，对于高位股的冲击，不会是一蹴而就的。因为风格偏移已经持续了一段时间，资金对于热门赛道的追涨是既成事实，如果落实，则移仓会是一个接下来相当时间内的持续性操作。这会对高热品种持续构成压力。这也是现阶段A股最大的不确定性。





但从长期来看，如果真的能够令资金回归本源。则公募作为市场压舱石的作用会再一次发挥，行情有望形成相对良性的慢牛。与此同时，公募参与的高热赛道，毕竟不仅仅是炒作，大多都有着极强的基本面支持。一旦短期形成回调，在基本面不改的情况下，很可能会再一次砸出进场的低点。所以没必要过分的担忧行情方向。





2.假期因素，对于现阶段的市场仍然不可忽视。





作为小长假前的最后一个交易日，市场这个位置叠加目前的外部环境，确实也没有做多的意愿，这个很正常。所以节前市场的调整不用太过于担心。我们之前说过A股冲高回落是大概率事件。





我们在午评中提示了亮点，第一，要注意沪指的第一支撑是在3569点附近，最极限的在3550点也应该得到有效支撑，在没有新增的利空的背景下，这个防守区间不会被击穿。





第二，创业板昨天是半个月间第二次击穿颈线位，所以今天以及未来重点要看颈线位能否收复。





从午后的走势来看，市场基本上是围绕着这两个要素再走。沪指最低点就在3569点出现。而创业板也是第二次跌破之后快速在次日完成修复。但说实话，修复力度比9月6日要弱很多。如果前期高热的题材节后继续调整，则创业板会持续承压， 如果指数最终破位。则调整空间会进一步加大。





所以我们维持之前额判断。在今天这个时间点来看，市场当前位置，最安全的，反而是调整幅度够大并且业绩处于拐点的消费+金融等低位权重。





最后，整个市场不存在大的风险，最需要注意的反而是实体经济。目前通胀的问题实际上是被猪肉的跌价给掩盖了。原材料的持续上涨，加上消费无法被激活。房地产不能炒作，如果接下来消费端仍然无法出现更强势的复苏，我们就必须要警惕滞涨的可能了。