1.针对基金风格漂移的整顿，对于高位股的冲击，不会是一蹴而就的。因为风格偏移已经持续了一段时间，资金对于热门赛道的追涨是既成事实，如果落实，则移仓会是一个接下来相当时间内的持续性操作。这会对高热品种持续构成压力。这也是现阶段A股最大的不确定性。





但从长期来看，如果真的能够令资金回归本源。则公募作为市场压舱石的作用会再一次发挥，行情有望形成相对良性的慢牛。不过道高一尺魔高一丈，资金的逐利会催生出新的套利手法。未来的博弈还是常态。





2.作为小长假前的最后一个交易日，市场这个位置叠加目前的外部环境，确实也没有做多的意愿，这个很正常。所以节前市场的调整不用太过于担心。我们之前说过A股冲高回落是大概率事件。





沪指的第一支撑是在3569点附近，最极限的在3550点也应该得到有效支撑，在没有新增的利空的背景下，这个防守区间不会被击穿。





相对沪指而言，更值得注意的是创业板。创业板在半个月间第二次击穿颈线位，虽然今天出现了明显的修复信号。但是指数走弱已经是事实。前期高热的题材如果连续调整，则创业板会持续承压， 如果指数最终破位。则调整空间会进一步加大。





所以我们维持之前额判断。在今天这个时间点来看，市场当前位置，最安全的，反而是调整幅度够大并且业绩处于拐点的消费+金融等低位权重。





最后，整个市场不存在大的风险，最需要注意的反而是实体经济。目前通胀的问题实际上是被猪肉的跌价给掩盖了。原材料的持续上涨，加上消费无法被激活。房地产不能炒作，如果接下来消费端仍然无法出现更强势的复苏，我们就必须要警惕滞涨的可能了