市场继续走调整，且成交量出现明显放大，极大概率还有一震。我们反复提示大家的冲高回落的预期正在兑现。操作策略的话，我认为大家这个时候不用慌了，把握好时机，分批做好低吸的操作。





不用慌的一个重要理由——是大家一定要明白今天调整的核心原因。





从板块上来看，周三的市场调整，是一场热门赛道的权限溃退。从锂电池全产业链，到半导体，到周期股，近期的高热门赛道全线走出回调。我们反复提示大家一定要对高位品种保持谨慎，切忌追高，设置好止盈，这个判断目前看是非常正确的。





热门赛道的调整原因是什么呢？政策的不确定性——昨晚有媒体报道，监管部门正在高度关注部分基金投资出现偏离情况！





这啥意思呢，主要管的就是基金经理们的自由发挥，追涨杀跌。比如之前说的比较热闹的——某基金标着中小盘，结果买的都是大盘白酒股。这就属于是投资出现偏离。就好比你喊着创新发展，搞的却是炼钢房地产一样。





但是政策不会是仅针对某个人的。之所以要大张旗鼓的整顿。很大原因在于这种经理们的自由发挥，风格漂移，已经极大地助涨市场追涨杀跌的风气和个股的波动情况。





你叫创新、它叫成长，结果资源股浪潮起来的时候，全都一股脑的涌入周期行业。本身应该作为市场压舱石的公募基金，一下子变成了追涨杀跌的投机资金。最后就是行情的极端化——热门赛道涨不停，而一旦被抛弃就是跌跌不休。同时——不论上行和下行的速度都很快。





也就是我们说的——高烈度的剧烈震荡。





这种当然不是健康合理的市场环境。所以早晚被问询。





对于眼下的行情而言，这个消息出来，本质就是高热度板块的降温。更直接地说，就是近期疯狂的周期股、锂电池、半导体，要注意了。





早盘来看，周期确实走出了冲高回落。剩下俩原本已经分化的板块则直接打到了领跌。但对于市场来说也很尴尬。资源股起来，大家一起死。资源股炸了，大家继续一起死。更何况今天炸掉的不仅仅是周期股。





当然，我们目前看到的情况也恰恰就是典型的投机资金过度追涨杀跌造成的结果。所以监管的出手，来完善游戏规则，是好事儿，只不过冰冻三尺非一日之寒，市场环境的好转需要时间





接下来，前期热门赛道的资金分流会加速，高位的比如半导体、锂电池、包括军工、资源都会收到影响。短期仍然是震荡行情，大家一定注意风险控制





但对于热门行业来说，炒作只是拉升的最后一步，核心还是行业基本面。只要基本面没有问题，调整都会是短期行为，未来还会涨起来。所以调整也不是坏事，就像我们开头说的——大家这个位置不要恐慌，择低分批进场才是正道。