昨晚有媒体报道，监管部门正在高度关注部分基金投资出现偏离情况！





这啥意思呢，主要管的就是基金经理们的自由发挥，追涨杀跌。比如之前说的比较热闹的——某基金标着中小盘，结果买的都是大盘白酒股。但是政策不会是仅针对某个人的。之所以要大张旗鼓的整顿。很大原因在于这种经理们的自由发挥，风格漂移，会极大地助涨市场追涨杀跌的风气和个股的波动情况。





你叫创新、它叫成长，结果资源股浪潮起来的时候，全都一股脑的涌入周期行业。本身应该作为市场压舱石的公募基金，一下子变成了追涨杀跌的投机资金。最后就是行情的极端化——热门赛道涨不停，而一旦被抛弃就是跌跌不休。而且上行和下行的速度都很快。





这种当然不是健康合理的市场环境。所以早晚被问询。





对于眼下的行情而言，这个消息出来，本质就是高热度板块的降温。更直接地说，就是近期疯狂的周期股，要注意了。





早盘来看，周期确实走出了冲高回落。但对于市场来说也很尴尬。资源股起来，大家一起死。资源股炸了，大家继续一起死。





这就是典型的投机资金过度追涨杀跌造成的结果。所以监管的出手，来完善游戏规则，是好事儿，只不过冰冻三尺非一日之寒，市场环境的好转需要时间





接下来，前期热门赛道的资金分流会加速，高位的比如半导体、锂电池、包括军工、资源都会收到影响。短期仍然是震荡行情，大家一定注意风险控制



