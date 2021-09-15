石油股破天荒连续领跑，锂电池产业链再次逼空，资源股已经暗搓搓的成为市场YYDS。你很难说由此判断市场真正的人气强弱。





一方面，热门赛道确实没有马上结束，证明人气旺盛。另一方面，讲故事的七上八下，但是涨价却成为永恒的主题，这种顺周期的炒作，历来并不是进攻意愿最强的表现。更不用说，每一次出厂都带有明显护盘性质的石油股的拉升。





原油股的拉升，仍然没有脱离涨价的范畴。由于飓风“艾达”抵消了欧佩克增产计划的影响，全球石油供应紧张。IEA预计全球石油需求将增长至年底，预计2021年全球石油需求将增加520万桶/日，并将2022年全球石油需求增速预期上调8.5万桶/日。





今年上半年，因为油价的高位运行，石油企业的利润都很好看，也因此促成了难得一见的原油股行情。但我们还是强调一次。





宽泛的看，整个包括资源类在内的热门赛道，其行情确实是不会马上结束，这是我们反复强调的，但是对于锂电池这种老热点来说，这个位置毫无疑问已经进入疯狂的击鼓传花阶段了





当然，所有的疯狂都是有消息面支撑的。昨天的消息，澳洲主力锂矿公司Pilbara在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖，本次拍卖的最终价格为2240USD/t。此前分析师普遍预期在1700-2000USD/t（CIF中国）区间。等于锂矿成交价比市场最乐观的预期价格还要高出15%，全球锂资源的供给短缺可见一斑。





这下说真的谁敢看空，但是大家要注意，就算锂电再强其实是有分化的，理矿相对弱一些，下游的终端产品也弱，主要涨的还是中游的六氟磷酸锂、PVDF（聚偏氟乙烯）以及锂电负极材料。这其实就是我们之前讲的——锂电池和半导体的炒作要以木桶效应作为选股的思路





全行业并不都是供不应求，而是最短的木板决定了装水的高度。最短缺的一两个环节，会限制整个产业的开工情况。因此，整个行业的景气，最终只会在少数关键环节集中爆发。





更形象一点，大家可以看看前几年芯片最火的时刻，实际上国内的封装却长期处于供过于求的状态中。就是这个道理。





而对于锂电之外的原油而言，主要的价格波动源于几个主要产油国的人为控制。而非真正意义上的供需关系。石油的价格拐点，可能会远比想象的来的更早，至少比锂电之类的资源品涨价会来的更早。





而对于高热板块来说，最怕的就是基本面或者更直观说，是产品价格的波动。这一点大家一定要注意。





与板块的高烈度轮动相比，指数的方向反而没什么分析价值。





维持之前给大家的判断——市场大概率在四季度要延续宽幅震荡的节奏。





但我们强烈看好2022年的大行情。这其中，不少现阶段基本面开始进入拐点的行业会成为明年的生力军。我们在接下来三个月的操作，要以强热门赛道和逢低布局的两条思路为主，两手都要抓，两手都要硬。