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注意两条选股思路

(2021-09-15 11:48:30)
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锂电池产业链再次逼空，成为市场YYDS，热门赛道不会马上结束，这是我们反复强调的，但是这个位置毫无疑问已经进入疯狂的击鼓传花阶段了

当然，所有的疯狂都是有消息面支撑的。昨天的消息，澳洲主力锂矿公司Pilbara在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖，本次拍卖的最终价格为2240USD/t。此前分析师普遍预期在1700-2000USD/t（CIF中国）区间。等于锂矿成交价比市场最乐观的预期价格还要高出15%，全球锂资源的供给短缺可见一斑。

这下说真的谁敢看空，但是大家要注意，就算锂电再强其实是有分化的，理矿相对弱一些，下游的终端产品也弱，主要涨的还是中游的六氟磷酸锂、PVDF（聚偏氟乙烯）以及锂电负极材料。这其实就是我们之前讲的——锂电池和半导体的炒作要以木桶效应作为选股的思路

全行业并不都是供不应求，而是最短的木板决定了装水的高度。最短缺的一两个环节，会限制整个产业的开工情况。因此，整个行业的景气，最终只会在少数关键环节集中爆发。

更形象一点，大家可以看看前几年芯片最火的时刻，实际上国内的封装却长期处于供过于求的状态中。就是这个道理。

早盘市场指数在调整之后上行。我觉得整体的方向没什么分析价值。

维持之前给大家的判断——市场大概率在四季度要延续宽幅震荡的节奏。

但我们强烈看好2022年的大行情。这其中，不少现阶段基本面开始进入拐点的行业会成为明年的生力军。我们在接下来三个月的操作，要以强热门赛道和逢低布局的两条思路为主，两手都要抓，两手都要硬。

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