市场展开调整，咱们在上周说的冲高回落，仍然是目前对于市场的判断。尽管目前A股日均万亿已经成为常态。但就和咱们之前讲的一样，这里面很可能有相当比例是量化高频交易刷出来的，对实际的人气影响很有限，并且会割实打实做多资金的韭菜。





而且就目前很多行业，终端限制涨价，而原材料价格原地起飞，这种基本面环境，不利于中下游产业的持续拉升。与之对应上游已经在今年涨上天，这种情况下我们认为极大概率行情还是要以震荡为主，不会一蹴而就的拉升。





这一点从近期的两个侧面能够看出来。





其一是热点的极端散乱，基本上都是一日游。虽然我们说震荡上行很正常，但是你持续的今天领涨明天领跌就不太正常了。证明人气上并没有形成超出一般共识的合力，缺少合力，市场就算是上涨，也必然是在摇摆中前行。





其二是一部分权重股的拉升。今天午后中国石油强势反弹，日K线两连阳创出了阶段新高，日K线趋势也形成了单边震荡上行的走势，而中石油自从上市以来走势就是单边下行一路无底洞不断新低，所以每每石油反弹都被广大股民称之为“两桶油魔咒”，而目前石油走强开始加入到了顺周期大队中，石油每每走强和大盘都是背道而驰的，因为石油大涨的时候多数是以稳定指数为主，掩护其他板块资金撤退，所以每每石油反弹市场就会有抛压风险，所以中石油反弹已经给出了不良信号，对于高位板块及个股而言有一定的风险，诛心的说——中石油的拉升所打乱的资金节奏，也是今天午后市场快速调整的核心原因。





其实不光是中石油，整个顺周期都开始进入调整阶段。周期股的暴涨。在今天肉眼可见的，开始形成了大分化。





现在的问题是，市场的真实需求并不是特别充足，但大宗商品的价格却在不断攀高。这背后的主要原因，一是流动性因素，二是由于碳达峰和碳中和等原因导致减产所致。





就我们目前看到的情况——四季度主要资源品仍将存在较大供给约束。2021年主要资源品（粗钢、原煤）产量增速自一季度冲高后快速回落，以钢铁为例，截至当前粗钢产量同比增加8%，而根据工信部年初“确保2021年全面实现钢铁产量同比下降”的目标，未来4个月内钢铁企业仍将面临较大的减产压力。而叠加现阶段需求增量不强的环境下，供给约束将成为周期品盈利韧性强有力的支撑，预计明年一季度冬奥会前供给约束不会出现明显放松，主要资源品价格高点仍将维持高位，周期股业绩有望体现出较强韧性。





现在的问题是，如果周期进一步涨价，可能会形成滞涨的风险。所以要看后面的财政政策增么发力，如何在需求端引发共振。这个问题并非不能解决，但需要取舍。从最新的社融数据中我们可以看到，政府债券的显著放量成为8月社融环比改善的重要支撑，虽然相较去年同期的高基数仍有一定差距，但9738亿元的政府债券规模已经创下年内新高，稳增长政策已经开始发力。但我们也应看到在严控地产的政策基调下，内需整体趋势依然偏弱，而政府债的发行的放量将有望带动基建投资逐步升温，四季度起内需有望迎来边际企稳。





但就最先到来的是基建的发力还是价格的调控，是一个问题，所以这个位置周期股的分歧其实和每一个高位板块面临的情况都是一致的，未来的一个季度，政策调控的不确定性将是高热品种最大的风险点。





但，周期股的上涨本身很能说明问题——这意味着在信用环境走弱的环境下，高估值资产更易受到冲击，市场风格也将逐步转向安全边际更高的资产中去，因此市场风格均衡化行情尚未结束。周期的拉升仅仅是这个过程的一个侧面，未来更多估值偏低的品种将不断得到资金的关注。





这其中，重点关注连续调整后的消费和金融。