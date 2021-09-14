一份题为《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》在全网疯传，从该文件的内容来看，涉及到多个行业的限产，其中，黄磷和工业硅产能被削减90%。





在这个消息的助推下，周期股迎来一轮暴涨。但在今天早盘，肉眼可见的，周期开始形成了大分化。





现在的问题是，市场的真实需求并不是特别充足，但大宗商品的价格却在不断攀高。这背后的主要原因，一是流动性因素，二是由于碳达峰和碳中和等原因导致减产所致。





就我们目前看到的情况——四季度主要资源品仍将存在较大供给约束。2021年主要资源品（粗钢、原煤）产量增速自一季度冲高后快速回落，以钢铁为例，截至当前粗钢产量同比增加8%，而根据工信部年初“确保2021年全面实现钢铁产量同比下降”的目标，未来4个月内钢铁企业仍将面临较大的减产压力。而叠加现阶段需求增量不强的环境下，供给约束将成为周期品盈利韧性强有力的支撑，预计明年一季度冬奥会前供给约束不会出现明显放松，主要资源品价格高点仍将维持高位，周期股业绩有望体现出较强韧性。





现在的问题是，如果周期进一步涨价，可能会形成滞涨的风险。所以要看后面的财政政策增么发力，如何在需求端引发共振。这个问题并非不能解决，但需要取舍。从最新的社融数据中我们可以看到，政府债券的显著放量成为8月社融环比改善的重要支撑，虽然相较去年同期的高基数仍有一定差距，但9738亿元的政府债券规模已经创下年内新高，稳增长政策已经开始发力。但我们也应看到在严控地产的政策基调下，内需整体趋势依然偏弱，而政府债的发行的放量将有望带动基建投资逐步升温，四季度起内需有望迎来边际企稳。





但就最先到来的是基建的发力还是价格的调控，是一个问题，所以这个位置周期股的分歧其实和每一个高位板块面临的情况都是一致的，未来的一个季度，政策调控的不确定性将是高热品种最大的风险点。





但，周期股的上涨本身很能说明问题——这意味着在信用环境走弱的环境下，高估值资产更易受到冲击，市场风格也将逐步转向安全边际更高的资产中去，因此市场风格均衡化行情尚未结束。周期的拉升仅仅是这个过程的一个侧面，未来更多估值偏低的品种将不断得到资金的关注。





这其中，重点关注连续调整后的消费和金融。