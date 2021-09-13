市场的人气其实是不低的。





当然，这一点你不能从此起彼伏的板块热点上来看，毕竟一日游已经成为A股的常态。我们认为最好判断市场情绪的要素——是资金如何解读公开突发的“利空”





众所周知，A股是一个解读全看心情的市场，面对利好，它即可以是利好，也可以是利好出尽是利空。面对利空，它即可以是利空，也可以是利空出尽是利好。





而周末这样一幕就在上演——周末传出消息，来自中国、美国和欧盟的海事监管机构召开了全球航运监管峰会。FMC主席DanielMaffei表示：海运价格、集装箱价格的异常高位运行，已经引起了全球监管机构、立法者和公众的广泛关注。





紧随其后，国际几大航运龙头都纷纷表示冻结运价——这其中就包括国内的中远海运。





这样一个行业利空，到了目前高热的版块内，直接被市场解读为利好——将有利于价格保持在高位，结果今天航运股大涨，中远海特涨停。。。。





这个消息，其实可以作为市场人气的一个侧影。





但当然了，对于A股的所谓人气不可一概而论，周末另一个重要的消息，就是所谓的香港配资。





一位香港基金经理透露，据他收到的信息，现在A股市场的外资主力并非海外基金，而是在香港拿到牌照的内地量化基金巨头。这些基金在香港低息环境下放5倍杠杆高频交易A股。据说，交易频率是一周全部换一遍，





我们简单翻译一下——高频交易，大数据程序化，利用压倒性资金优势短期爆炒，快进快出轮回操作。这其实能够解释近期北上资金频频上榜的原因，也能够解释为什么很多弱智的热点被反复爆炒，然后快速退火的原因。





如果这个消息属实，未来对于短期爆炒的高位热点以及北上频频上榜的品种不会是好消息。尤其要谨防市场波动带来的连锁反应。





类似的事件大家可以参考今年3月底的中概股大跌。北京时间3月29日下午，因为瑞士信贷旗下一家对冲基金发生保证金违约，该基金和其他数家相关银行进行清仓。该事件导致大量中概股无差别抛售。此后在今年7月，持有中概股的外资对冲基金又再一次因为中概股暴跌而出现爆仓，进而导致市场出现系统性大跌行情





尽管在2019年港交所行政总裁李小加曾对于借道香港的高杠杆融资有过明确的表态——我看到过这些论调，其实这里面有一些误导，认为在香港配资是很容易的，动不动几十倍杠杆融资，其实并没有。香港的券商有很严格的margin（保证金）管理，而且他们实时监控流动性比例。券商的资金也都是从银行借的，银行盯着，交易所盯着，谁敢做这么高的杠杆融资？





但毕竟当年6124对于A股投资者还是太过于刻骨铭心。所以还是提醒大家谨慎对待追高，尤其是弱智题材的追高。





相比之下，刚过去的周末消息面基本上平静，市场进入双节前的敏感窗口。政策层面开始进入一个缓和窗口





8月下旬以来，内外政策正进入缓和阶段：内部方面，前期以反垄断为代表的行业监管政策，已由冲击阶段转入稳预期阶段，互联网平台公司、房地产、教育等相关板块短期超跌反弹；





外部方面，美国8月非农就业数据不及预期，美联储紧缩预期延后，和地区问题上的协调和合作；中美首脑通话释放的信号，或预示中美双方关系在持续陷入僵局甚至对抗后，有望逐步缓和，以落实在重大问题上的协调合作目标。





另一方面，财政政策开始发力，央行加大对中小微企业帮扶力度，8月份专项债落地已经接近去年全年三成，下半年专项债券规模将高于去年同期。与此同时，北向资金小幅扩大，融资压力有所减少。因此，虽然短期仍然存在各种情况导致波动可能会加剧，但我们对于长期市场的方向和趋势，没有任何的担忧。