周末消息面基本上平静，市场进入双节前的敏感窗口。一方面政策层面开始进入一个缓和窗口





8月下旬以来，内外政策正进入缓和阶段：内部方面，前期以反垄断为代表的行业监管政策，已由冲击阶段转入稳预期阶段，互联网平台公司、房地产、教育等相关板块短期超跌反弹；





外部方面，美国8月非农就业数据不及预期，美联储紧缩预期延后，和地区问题上的协调和合作；中美首脑通话释放的信号，或预示中美双方关系在持续陷入僵局甚至对抗后，有望逐步缓和，以落实在重大问题上的协调合作目标。





另一方面，财政政策开始发力，央行加大对中小微企业帮扶力度，8月份专项债落地已经接近去年全年三成，下半年专项债券规模将高于去年同期。与此同时，北向资金小幅扩大，融资压力有所减少。目前最大的问题，是对于北上资金成分的担忧。这确实是目前我们看到市场走势比较奇怪的来由。





一位香港基金经理透露，据他收到的信息，现在A股市场的外资主力并非海外基金，而是在香港拿到牌照的内地量化基金巨头。这些基金在香港低息环境下放5倍杠杆高频交易A股。据说，交易频率是一周全部换一遍，





我们简单翻译一下——高频交易，大数据程序化，利用压倒性资金优势短期爆炒，快进快出轮回操作。这其实能够解释近期北上资金频频上榜的原因，也能够解释为什么很多弱智的热点被反复爆炒，然后快速退火的原因。





如果这个消息属实，未来对于短期爆炒的高位热点以及北上频频上榜的品种不会是好消息。





也需要大家务必当心，不要做了击鼓传花的最后一棒。





不过，我们认为这些都是A股的癣疥之疾，无关趋势。四季度目前我们维持之前的判断，仍然会是维持趋势上行的震荡。而这个震荡是为了明年行情的蓄势。





这其中，消费、金融等提前调整的板块已经逐渐进入合理的建仓区间，大家要给予重视。