事实证明，市场目前对于业绩的重视程度空前的高。之前咱们说白酒的时候我的观点就是如此——板块已经跌到合理位置，只要业绩不出问题。而业绩最重要的横向参考就是茅台不要主动降价。





而最近来看，也确实如此。随着中报落地，21上半年食品饮料整体实现营业总收入/归母净利润4557.57/870.85亿元，同比+16.15%/+16.50%。





而其中二季度同比增速大概是+7.85%/+3.61%。客观来说，在去年一季度低基数背景下，21Q1行业利润实现高增，伴随二季度逐步回归常态，加之Q2为行业传统淡季，整体板块收入利润增速有所放缓很正常。





但食品饮料整体的正常增速，直接反衬出的是白酒业绩的高光。





今年上半年在20疫情低基数背景下，白酒板块整体表现良好，主要上市公司全年实现营业总收入/归母净利润1595.76/578.66亿元，同比+21.25%/+20.95%。





关键是二季度直接延续了一季度高增态势营收及利润同比+19.38%/+26.20%。净利润增速还在继续做高。这成为了近期板块触底反弹的关键。





细分板块来看，高端酒由于强品牌力及稀缺性表现相对稳定，营收/归母净利同比+15.18%/+14.73%；次高端酒均实现高速增长，势头正劲，兑现预期，营收/归母净利同比+44.65%/+44.59%。地产酒板块在龙头引领下结构升级也很明显，业绩弹性初现，地产酒营收/归母净利同比+34.27%/+43.69%；以顺鑫农业为代表的光瓶酒受地产拖累，短期承压，营收/归母净利同比-3.46%/-13.27%。





白酒板块也在中报的助推下，完成了企稳，开始稳定输出。





其实站在这样一个时间点，特别提醒大家——尽管目前最高光的赛道仍然是锂电、新能源。但是高位分歧已经在加剧。虽然炒作白酒历来是A股的政治不正确。但资本市场，存在即合理，我认为大家不要忽视类似白酒这样，经历了剧烈调整之后，基本面已经企稳的行业。尤其在四季度，这样的地位优质板块是宝藏。





最后，再一次强调几点：





第一：高位热门赛道（锂电、半导体）不会一蹴而就的宣告死亡，但空间有限。原因一方面，行业还确实的处于高热状态，消息面带来的一轮一轮的提振会维持股价的状态另一方面，这两个板块是二三季度基金加仓的方向，目前资金深度参与不太可能放任下跌。





但与此同时，需要注意高热赛道继续大幅上行的可能性偏低，空间有限。一方面参与资金过多，而大基金等早期埋伏的资金则开始撤离，看多力有未逮。另一方面，上述行业均已经处于加速扩产阶段，最迟两年，全面的供给扩大会成为事实，商品价格的回落预期非常明确，甚至是否会重现早年钢铁、光伏的状态也未可知，而这些因素，不会等到两年后才发酵。更重要的是，面对已经大幅上涨的股价，是否已经透支未来预期，这是更直接的问题。





第二：市场整体而言向下调整的空间不大。对于指数来说，最大的支撑就是低估蓝筹，周期、逆周期等品种连续调整之后估值偏低，即便权重内部轮动，也能够维持指数相对稳定的状态。我们认为年底前市场仍然维持震荡上行问题不大。但题材的快速轮动，会导致赚钱效应没有看上去那么强，甚至如果盲目追高会左右挨打。





当前位置，最好是选择低位出现拐点的行业。长期看消费、金融，中期看逆周期，军工都符合这个特征。





第三：我们非常看好明年的大行情机会。具体的原因，以后有机会给大家分析，2022年的A股可能会有大惊喜