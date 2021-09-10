再一次强调两点：





第一：高位热门赛道（锂电、半导体）不会一蹴而就的宣告死亡，但空间有限。





原因一方面，行业还确实的处于高热状态，消息面带来的一轮一轮的提振会维持股价的状态





另一方面，这两个板块是二三季度基金加仓的方向，目前资金深度参与不太可能放任下跌。





但与此同时，需要注意高热赛道继续大幅上行的可能性偏低，空间有限。





一方面参与资金过多，而大基金等早期埋伏的资金则开始撤离，看多力有未逮。





另一方面，上述行业均已经处于加速扩产阶段，最迟两年，全面的供给扩大会成为事实，商品价格的回落预期非常明确，甚至是否会重现早年钢铁、光伏的状态也未可知，而这些因素，不会等到两年后才发酵。





更重要的是，面对已经大幅上涨的股价，是否已经透支未来预期，这是更直接的问题。





第二：市场整体而言向下调整的空间不大。对于指数来说，最大的支撑就是低估蓝筹，周期、逆周期等品种连续调整之后估值偏低，即便权重内部轮动，也能够维持指数相对稳定的状态。





我们认为年底前市场仍然维持震荡上行问题不大。但题材的快速轮动，会导致赚钱效应没有看上去那么强，甚至如果盲目追高会左右挨打。





当前位置，最好是选择低位出现拐点的行业。长期看消费、金融，中期看逆周期，军工都符合这个特征。





第三：我们非常看好明年的大行情机会。具体的原因，以后有机会给大家分析，2022年的A股可能会有大惊喜